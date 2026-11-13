Exportaciones fantasmas habrían vinculado a Arvey Duque a red de lavado de activos en Cúcuta

Nuevos detalles se conocen sobre la captura del empresario Arvey Duque Villamizar, quien presuntamente integraría una red dedicada a ingresar al país dinero de origen ilícito y hacerlo pasar como producto de exportaciones legales. La Fiscalía dio a conocer los detalles de su judicialización.

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El hombre habría tenido el papel de representante legal de una comercializadora internacional que actuaría como empresa exportadora dentro de esta red. Según la investigación, la organización habría permitido a un grupo de particulares y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito y hacerlos pasar como pagos por ventas al exterior entre 2020 y 2023.

Según se conoció, cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados figuraban como exportados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, pese a que las mercancías nunca habrían cruzado realmente la frontera.

Junto con Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza habrían actuado como representantes de las empresas exportadoras. Por su parte, Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, estarían señalados de certificar la supuesta salida de las mercancías.

Estos funcionarios habrían avalado falsamente la salida de los cargamentos. Con esos documentos como soporte, la organización habría logrado ingresar dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, presentado como pago por esas exportaciones ficticias.

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Las autoridades de Nariño comenzaron a investigar estas actividades ilegales y, desde la Fiscalía de Ipiales, se emitieron las órdenes de captura contra los involucrados. Duque Villamizar fue detenido en Cúcuta el pasado martes, 10 de noviembre.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, así como falsedad ideológica en documento público.

A partir de los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación, se remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades ilícitas detectadas.

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