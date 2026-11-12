Cuatro asesinatos en tres días tienen a Tibú sumida entre el miedo, explosiones y muerte

Muerte, miedo y destrucción es lo que dejan las confrontaciones armadas entre el Eln y la disidencia de las Farc en el Catatumbo. En los últimos días, numerosas familias de Tibú se quedaron sin hogar, mientras otras lamentan los asesinatos de sus seres queridos.

Mientras una de las organizaciones armadas señala a la otra de cometer un doble homicidio a orillas del río Catatumbo, desde el cielo caen explosivos lanzados por drones que han dejado hasta 16 viviendas afectadas en la vereda El Diamante, en la zona rural del municipio.

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Muerte junto al río

El pasado domingo, 8 de noviembre, a orillas del río, a la altura del sector Caño Salado, en jurisdicción del corregimiento de La Gabarra, el agua se mezcló con la sangre y las canoas de dos trabajadores se convirtieron en ataúdes improvisados.

Desde la distancia, la escena era devastadora. Dos hombres yacían ensangrentados y cubiertos de barro sobre una canoa azul con naranja. En sus cuerpos eran evidentes varias heridas por arma de fuego. Se trataba de Ezequiel Numa Sequea Rodríguez y Jesús Eli Salazar Durán.

Eran aproximadamente las 8:15 de la mañana cuando los hombres fueron atacados a disparos y asesinados en ese lugar, sin que nadie pudiera hacer nada para impedirlo. Una vez pasado el peligro, los primeros testigos comenzaron a acercarse y se encontraron con una escena aún más desgarradora.

La hermana de Ezequiel, de 51 años, llegó justo cuando se preparaban para trasladar los cadáveres a una canoa cercana. Mientras le limpiaba el rostro y le daba los últimos besos en la mejilla, gritaba: "¡Te amo, te amo mucho! Mi hermano, mi segundo padre, hermanito de mi vida, ay, Chunguito de mi alma".

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Su dolor era casi incontrolable, en medio de una comunidad que ya había trasladado el cuerpo de Salazar, de 71 años. Parecía haber prisa por retirar aquella sangrienta imagen. Los cadáveres fueron sacados de la zona y, apenas un día después, apareció un comunicado a nombre del Eln en el que se pretendía "aclarar los hechos".

El documento, emitido por el Frente de Guerra Nororiental, señala como responsables a integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes habrían atacado a los dos hombres cuando se disponían a comenzar su jornada laboral.

Según el comunicado, el ataque habría sido un acto de control territorial de ese grupo armado en el río, específicamente en Caño Salado, donde, al parecer, tendría amedrentada a la comunidad.

Por su parte, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) también emitió un comunicado en el que denunció el doble homicidio y señaló que ambas víctimas estaban afiliadas a la Junta de Acción Comunal de la vereda Guadalupe.

Para agravar aún más la situación, al día siguiente también comenzó a circular un video de un integrante del Frente 33 que se dirigía a un grupo de canoeros, supuestamente en ese mismo punto del río.

En la grabación, el hombre aseguraba que la organización seguía siendo suficientemente poderosa y mantenía un amplio control del territorio. Además, les pedía a esas personas que no colaboraran con el Eln y les advertía que irían a visitarlas una por una en sus viviendas, en comunidades como El Brandi, Las Indias, San Martín, Guadalupe y Caño Negro, entre otras.

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Otros hechos de violencia

Este doble crimen ocurrió apenas un día después del asesinato del joven Anderson Lobo, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre en el corregimiento de Pacelli, en Tibú. La noche anterior, el joven había sido sacado por la fuerza de su vivienda y llevado hasta una zona alejada de la comunidad, donde fue ejecutado.

La cadena de violencia se completó el lunes 9 de noviembre, en la vereda El Diamante, donde la caída de un dron dejó un muerto, dos heridos y hasta 16 viviendas afectadas, según informó la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh).

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