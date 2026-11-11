Lo persiguieron tres cuadras y media hasta matarlo a puñaladas en Cúcuta

Un rastro de sangre de más de 300 metros quedó marcado entre las calles de los barrios Carora y El Callejón, donde una violenta riña terminó convertida en una persecución mortal. La disputa, según las primeras hipótesis de las autoridades, estarías relacionada con el microtráfico de drogas.

Por estos sectores era común ver a la víctima de este hecho, quien ayer, 10 de noviembre, vestía una camiseta blanca tipo esqueleto, bluyín, tenis negros y una gorra del mismo color. Al parecer, se dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes, según revelaron fuentes judiciales.

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En una callejuela aledaña a la cancha sintética de Carora, en la avenida 11 con calle 2A, se inició una pelea con arma blanca entre la víctima y otro sujeto. La confrontación se extendió por más de 300 metros, recorrió tres cuadras y media y pasó por la calle 3, hasta que, en una zona de talleres mecánicos ubicada entre las avenidas 9 y 10, la muerte lo alcanzó.

En los andenes quedaron manchas de sangre que se hacían cada vez más notorias y extensas, producto de las numerosas puñaladas que recibió el hombre en su intento por escapar.

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Cuando llegó al lugar donde finalmente fue alcanzado, recibió una herida con arma blanca en la parte alta de la espalda, cerca de la nuca, que lo hizo desplomarse sobre una mancha de aceite de automóvil.

"La sangre salía como si fuera una fuente", relató uno de los residentes, quien aseguró haber visto cómo el responsable regresó por el mismo camino por el que había llegado, hasta perderse de vista. El cuerpo quedó tendido en el andén, sobre una mancha de sangre que se extendió por la escena.

Las autoridades llegaron al lugar y realizaron el levantamiento del cadáver. Sin embargo, no encontraron documentos que permitieran establecer su identidad. Aun así, personas que lo conocían confirmaron, sin revelar su nombre, que era de nacionalidad venezolana.

Mediante registros de video, testimonios y la revisión de otros elementos materiales probatorios, las autoridades lograron establecer las características del responsable, quien ya habría sido individualizado, según fuentes judiciales.

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