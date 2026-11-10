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Con camuflaje militar, De la Espriella llegó a Cúcuta para encarar a capturados tras la operación Noah
El mandatario presentó a alias ‘Barba Chivo’, señalado hombre de confianza de ‘Andrey Avendaño’, quien sobrevivió a un bombardeo en el Catatumbo.
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valents2121
Con camuflaje militar, De la Espriella llegó a Cúcuta para encarar a capturados tras la operación Noah
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Martes, 10 de Noviembre de 2026

Con uniforme camuflado y portando un arma, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó a Cúcuta para encarar a los presuntos integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc, capturados durante una operación militar desarrollada en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Durante su visita a la capital nortesantandereana, el jefe de Estado presentó a alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, señalado cabecilla de comisión de esta organización armada y uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, perteneciente a la facción de ‘Calarcá’.

Según explicó el mandatario, el presunto cabecilla sobrevivió a un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en el marco de la Operación Noah, que dejó seis capturados y cuatro muertos en desarrollo de operaciones militares.

“Este narcoterrorista sobrevivió a un bombardeo de nuestras Fuerzas Militares y hoy está en poder de las autoridades”, aseguró De la Espriella.

El presidente también indicó que alias ‘Barba Chivo’ acumularía aproximadamente 11 años de trayectoria criminal y estaría relacionado con asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores de edad y desplazamiento forzado de comunidades.

Lea aquí: Bombardeo contra disidencias de las Farc en el Catatumbo dejó cuatro muertos y seis capturados

El balance de la Operación Noah en Tibú

De acuerdo con el reporte entregado por el Gobierno Nacional, la ofensiva militar permitió la captura de seis presuntos integrantes de la estructura 33, mientras que otros cuatro murieron durante las operaciones.

Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de siete fusiles y 15 granadas destinadas a ser utilizadas mediante drones, armamento que presuntamente estaba en poder de esta organización ilegal.

Con estos resultados, el mandatario aseguró que diez integrantes de la estructura armada quedaron fuera de combate.

De la Espriella lanzó advertencia a grupos armados

Desde la capital nortesantandereana, el presidente reiteró que las operaciones militares continuarán contra las organizaciones armadas ilegales que mantienen presencia en distintas regiones del país.

Conozca: Los sicarios iban por uno, pero terminaron hiriendo a dos hombres en el barrio Antonia Santos de Cúcuta

“A los cabecillas del narcoterrorismo les advierto: no tendrán escondite. Vamos a seguir golpeando sus estructuras hasta recuperar el control de cada rincón de Colombia”, manifestó.

La operación se desarrolló en medio de la situación de orden público que enfrenta el Catatumbo, una región afectada por las confrontaciones entre organizaciones armadas ilegales, los desplazamientos forzados y los ataques contra la Fuerza Pública.

Hasta el momento, la información divulgada por la Presidencia no precisa las identidades de los otros capturados ni de los cuatro integrantes de la estructura que murieron durante la ofensiva militar.

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