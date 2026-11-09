Petro estuvo a punto de morir por una sobredosis: María Jimena Duzán

La periodista María Jimena Duzán volvió a poner sobre la mesa sus señalamientos acerca del comportamiento del expresidente Gustavo Petro durante su paso por la Casa de Nariño.

En su más reciente columna publicada en la revista Cambio, recordó una investigación que presentó en noviembre de 2023 y expuso los testimonios que, según explicó, recopiló durante cerca de un año sobre las ausencias del entonces mandatario y su entorno personal.

El pronunciamiento se conoce en medio de la controversia que enfrenta Petro por las declaraciones de Deyci Jiménez, quien asegura haber mantenido una relación sentimental con él y lo señala de presuntamente favorecer con contratos estatales a más de 40 mujeres a cambio de favores sexuales.

Duzán recordó que el 5 de noviembre de 2023 publicó un artículo en el que abordó las frecuentes ausencias del jefe de Estado y las versiones que había recibido sobre su vida privada. Según manifestó, aquella publicación provocó fuertes reacciones entre sectores que respaldaban al Gobierno y que cuestionaron sus denuncias.

“El 5 de noviembre de 2023, cuando Gustavo Petro llevaba un año largo de gobierno, publiqué en CAMBIO una columna en la que revelé una verdad que hoy está saliendo a flote pero que, en su momento, produjo la indignación de las barras bravas petristas que intentaron cancelarme”, escribió la comunicadora.

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La periodista sostuvo que su trabajo se construyó a partir de conversaciones con personas que tenían cercanía con el entonces presidente. De acuerdo con su relato, varias de ellas conocían las situaciones que describía, pero se negaban a entregar declaraciones públicas por temor a las consecuencias políticas que podrían tener sus testimonios.

¿Qué denunció María Jimena Duzán sobre las ausencias de Gustavo Petro?

En su columna, Duzán aseguró que las fuentes consultadas le hablaron de encuentros privados que se extendían durante varios días y en los que, según sus versiones, había consumo de sustancias psicoactivas y presencia de trabajadoras sexuales. También afirmó que algunas de esas reuniones se realizaban en inmuebles alquilados en Bogotá y sus alrededores.

“Me sorprendió también constatar que todas las fuentes con las que hablaba, que tenían acceso al presidente y que eran de izquierda, eran conscientes de que Petro tenía “ese” problema, pero cuando les preguntaba si podía usar sus testimonios todos decían que no querían que nada de eso saliera a la luz por temor a que afectara el proyecto progresista que abanderaba Petro. ‘Si tú sales a decir lo que te hemos contado, los primeros en negarlo vamos a ser nosotros’, me dijo una de ellas”, precisó.

Entre los episodios que relató mencionó uno ocurrido antes de la posesión presidencial de Petro. Según las versiones que recopiló, el entonces mandatario habría permanecido varios días en una suite de hotel, donde se habría desarrollado una fiesta que terminó con daños en las instalaciones. Duzán señaló que integrantes de su campaña tuvieron que intervenir para sacarlo del lugar.

“El presidente se encerró varios días en la suite de un lujoso hotel y hasta allí entraron prostitutas y travestis. Como faltaban pocas horas para su posesión, los miembros de la campaña fueron al hotel y cuando entraron vieron que la suite estaba toda destruida. Sacaron al presidente en muy malas condiciones y la noticia por poco llega a los medios”, sentenció la periodista.

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La comunicadora agregó que, durante su investigación, recibió testimonios sobre otras reuniones en las que supuestamente participaban personas encargadas de suministrarle sustancias. Aseguró que algunas de esas situaciones habrían dejado al presidente fuera de sus actividades durante dos, tres o hasta cuatro días.

“Dos fuentes que me dan toda la credibilidad me contaron de un día en que Petro estuvo a punto de morir por una sobredosis”, afirmó Duzán al referirse a uno de los relatos que recibió durante el proceso periodístico.

Otro de los aspectos que cuestionó fue la presunta utilización de recursos públicos para cubrir gastos relacionados con esos encuentros. Según expuso, algunas personas que frecuentaban esos espacios habrían recibido posteriormente contratos estatales, una situación que, a su juicio, debía examinarse desde la perspectiva del manejo del poder público.

¿Qué dijo Petro sobre las acusaciones de presuntas adicciones?

Duzán también recordó una comunicación que sostuvo con Petro en 2023, cuando le pidió que hablara públicamente sobre las versiones relacionadas con su comportamiento y sus ausencias. Según contó, el entonces presidente respondió con una frase en la que negó tener problemas de adicción.

“Mi única adicción es al café en las mañanas”, fue la respuesta que, de acuerdo con la periodista, recibió del mandatario.

En su reciente publicación, Duzán relacionó esa contestación con los señalamientos que han surgido posteriormente, entre ellos los de Deicy Jiménez, quien ha hablado públicamente de su vínculo con Petro y de supuestas situaciones relacionadas con el consumo de drogas. La periodista aseguró que las declaraciones de esta mujer no serían los únicos testimonios sobre esos episodios.

La columnista también mencionó a Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Manel Grau y Xavier Vendrell al referirse a personas que, según su interpretación de los hechos y las fuentes consultadas, habrían tenido intereses particulares frente a la situación del entonces presidente. Sostuvo que las ausencias y la información comprometedora que supuestamente conocían algunos integrantes de su entorno podían convertirse en mecanismos de presión.

Finalmente, Duzán afirmó que Petro habría quedado expuesto a posibles chantajes por parte de personas cercanas, entre ellas su expareja Verónica Alcocer, a quien atribuyó, con base en fuentes consultadas, presuntos actos de extorsión. También recordó que el mandatario la había cuestionado públicamente cuando denunció posibles irregularidades relacionadas con Laura Sarabia, ocasión en la que, según escribió, la calificó como “una periodista Mossad”.

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