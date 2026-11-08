No es tan bonita, pero debe estar en presidencia: los nuevos chats de Petro

Nuevas revelaciones se conocieron en medio de las acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro y sus denominados "sexocontratos" que involucra a varias mujeres con contratos en el estado a cambio de favores sexuales.

Un nuevo chat conocido da cuenta como el exmandatario pide a la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, contratar a una mujer a la Presidencia, así no parezca tan bonita, como lo dicen sus palabras.

"Esta muchacha trabaja en Minsalud. Es buena influencia. No es tan bonita como aparece, pero debería estar en presidencia para mejorar la imagen de comunicaciones", se lee en el chat revelado por Noticias RCN atribuido a Petro.

La mujer implicada respondió en un mensaje publicado en sus redes sociales que si estuvo en la Presidencia de la República, bajo dos contratos firmados a finales del 2025 por más de 15 millones de pesos por dos meses y renovado en febrero del 2026 por casi $122 millones.

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La misma persona señalada respondió en sus redes sociales confirmando que si fue contratada en la Casa de Nariño "por recomendación de Andrés Hernández, persona de confianza del Presidente Gustavo Petro, quien estaba construyendo el equipo de comunicaciones del Gobierno por solicitud del Presidente".

Además, Elizabeth Ortiz aseguró que su cercanía al expresidente se debe a que siempre lo ha apoyado "porque desde siempre porque me siento identificada con su lucha social y política". Insistiendo en que cumplió con sus contratos de forma profesional.

Según el medio citado, esta persona nombrada por pedido exclusivo del presidente tuvo más de 10 contratos desde el 2023, en al menos cinco entidades diferentes.

La mujer pasó por el ministerio de justicia, salud, minas, superintendencia de Subsidio Familiar y el DAPRE, llegando a un valor cercano a los $800 millones en todas las contrataciones.

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"¿Qué paso con las que traje?"

Este nuevo chat conocido será de vital importancia para que la justicia investigue las presuntas irregularidades del expresidente Petro, por favores sexuales a cambio de contratos en el gobierno denunciados por Angie Rodríguez y Deicy Jiménez.

La historia no parece acabar, porque el mismo expresidente pregunta a Angie Rodríguez sobre que paso con otras mujeres que habría pedido su contratación.

"¿Qué paso con las que traje?" Pregunta el presidente en el Chat. A lo que la exdirectora del Dapre responde: "Quedan esta semana vinculadas".

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