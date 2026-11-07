Más de 750 militares de Colombia y EE. UU. entrenan juntos en Tolemaida: ¿qué operaciones realizan?

La Base Militar de Tolemaida, en Colombia, es el escenario de un entrenamiento conjunto entre militares colombianos y estadounidenses para fortalecer sus capacidades frente a amenazas de seguridad en la región. Se trata de Vanguardia del Sur 2027 (Southern Vanguard 2027), un ejercicio que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá hasta mediados de este mes.

La operación tiene cerca de 800 participantes, entre ellos más de 400 integrantes del Ejército Nacional de Colombia y alrededor de 350 militares de Estados Unidos. Durante las jornadas, los uniformados realizan prácticas de combate en selva, desminado y técnicas para enfrentar amenazas de francotiradores, además de ejercicios de seguridad terrestre y marítima.

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El programa también contempla escenarios de ciberdefensa y cooperación entre instituciones, con el propósito de mejorar la coordinación de las fuerzas de ambos países ante situaciones que puedan comprometer la seguridad regional.

Ejército de Colombia y Estados Unidos realizaron simulacro de evacuación por minas antipersona

Antes del inicio oficial, el 30 de octubre, los dos ejércitos realizaron un simulacro de evacuación aeromédica entre la Base Militar de Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá.

El ejercito recreó un escenario de emergencia en el que militares quedaban heridos por minas antipersona. Los equipos de sanidad de ambas tropas practicaron la atención de los lesionados y su evacuación aérea desde Tolemaida hasta Bogotá.

¿Quién está detrás de Vanguardia del Sur 2027?

El ejercicio es patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y dirigido por el Comando del Ejército estadounidense para el Hemisferio Occidental (USAWHC). Hace parte del programa de entrenamiento militar de Estados Unidos con países aliados y socios.

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De acuerdo con la publicación Diálogo Américas, revista oficial del SOUTHCOM, el entrenamiento busca fortalecer la cooperación regional y mejorar la preparación de las fuerzas participantes frente a amenazas como las redes de narcotráfico.

No es la primera vez que Colombia recibe Vanguardia del Sur. En noviembre de 2022, la Base Militar de Tolemaida fue sede de la edición 2023 (SV23), en la que soldados de ambos países participaron en prácticas de manejo de armas, maniobras tácticas y operaciones en la selva.

La nueva edición se desarrolla en el marco de la cooperación histórica en seguridad entre Colombia y Estados Unidos, países que mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 200 años.

Tomado de El Colombiano.

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