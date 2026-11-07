Desmantelan banda que robaba en conciertos y fiestas populares

La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado a los seis integrantes de una presunta organización dedicada al hurto en fiestas y eventos públicos, conocidos como "Venus".



De acuerdo con el ente investigador a esta organización se le atribuyen varios robos de equipos de sonido de alta gama, médicos y hasta de cómputo personal.

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La organización no acudía a la violencia, sino que se hacían pasar por supuestos funcionarios de alcaldías para no generar sospechas y acercarse a sus potenciales víctimas, de manera que viajaban desde Bogotá a lugares donde se realizaban conciertos, fiestas y verbenas para ejecutar sus robos.



La Fiscalía señaló que los imputados no aceptaron los cargos, pero eso no impidió que la justicia los enviara a prisión.

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