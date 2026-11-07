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Desmantelan banda que robaba en conciertos y fiestas populares
Los integrantes viajaban desde Bogotá a otras ciudades para ejecutar sus robos, mediante engaños a sus potenciales víctimas.
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valents2121
Banda que robaba en conciertos
Colprensa
Colprensa
Sábado, 7 de Noviembre de 2026

La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado a los seis integrantes de una presunta organización dedicada al hurto en fiestas y eventos públicos, conocidos como "Venus".

De acuerdo con el ente investigador a esta organización se le atribuyen varios robos de equipos de sonido de alta gama, médicos y hasta de cómputo personal.

Lea aquí: Un niño o niña es reclutado en el país por un grupo armado cada 22 horas

La organización no acudía a la violencia, sino que se hacían pasar por supuestos funcionarios de alcaldías para no generar sospechas y acercarse a sus potenciales víctimas, de manera que viajaban desde Bogotá a lugares donde se realizaban conciertos, fiestas y verbenas para ejecutar sus robos.

La Fiscalía señaló que los imputados no aceptaron los cargos, pero eso no impidió que la justicia los enviara a prisión.

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