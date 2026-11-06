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Dos militares muertos en operativo que acabó con la vida de alias Pincher
En total son cinco los fallecidos en los combates entre las tropas y los disidentes de la Jaime Martínez.
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valents2121
Germán Andrés Mora Cubillos y John Janer Moreno.
Colprensa
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Viernes, 6 de Noviembre de 2026

Al menos cinco muertos, entre ellos dos militares y tres uniformados más heridos, dejaron los combates entre hombres de la Tercera División del Ejército y disidentes de la estructura Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), en el sector de Timba, Valle del Cauca.

Los militares que perdieron la vida fueron los soldados profesionales Germán Andrés Mora Cubillos y John Janer Moreno Guacarí, precisó el Ejército, al añadir que los militares heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en Cali.

Mientras que las tropas identificaron entre los disidentes muertos a los alias de "Chuzo" y de "Pincher", este último señalado por el Ministerio de Defensa de ser un mando medio de la Columna Móvil Ricardo Velásquez, que hace parte de la Jaime Martínez.

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"Alias "Pincher" estaría vinculado a ataques con explosivos en Cali, atentados con drones contra unidades militares, secuestros y quema de maquinaria. La presión operacional continuará sin tregua", afirmó la cartera de Defensa.

El Ejército lamentó la muerte de Mora Cubillos y Moreno Guacarí, de quienes dijo "ofrendaron su vida en cumplimiento del deber", al tiempo que expresó solidaridad con sus parientes, compañeros y amigos.

Agregó que las tropas permanecen en el sector donde se registraron los combates con el fin de "debilitar las capacidades armadas, logísticas y financieras de las estructuras al servicio de alias Iván Mordisco" y mantener el control territorial y proteger a las comunidades de esa región y del norte del Cauca.

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