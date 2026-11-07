A prisión otros dos implicados en el crimen de María Camila Potosí y su bebé

Un fiscal especializado de la Seccional Cali imputó el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, detenidos por su presunta participación en el crimen de María Camila Potosí, cuyo caso desató la indignación del país.



Moncayo Solano y Ochoa Ríos, detenidos en operativos adelantados esta semana por las autoridades en Cali y Jamundí, fueron señalados de ayudar a ocultar el cuerpo de la joven de 21 años, informó la Fiscalía General de la Nación.



Según la investigación, los elementos materiales probatorios indican que ambos ayudaron a subir el cuerpo de la joven a un vehículo conducido por otras personas y que presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa, donde la víctima fue abandonada en el río Meléndez.



Las capturas se hicieron durante diligencias de allanamiento y registro en cumplimiento de órdenes judiciales.

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El crimen ocurrió el 16 de julio en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali, donde la joven llegó con una mujer que, según la Fiscalía, se habría ganado su confianza fingiendo también estar embarazada.



La víctima fue atacada con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y, mediante un procedimiento rudimentario, le habrían extraído a su bebé de ocho meses de gestación.



Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos de la joven el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera, durante las labores de búsqueda. Diez días después hallaron sin vida a la bebé en inmediaciones del mismo sector.



Por estos hechos fueron enviados a presión Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

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