La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Descubren una red de explotación ilegal de oro en Santurban
La operación se realizó contra una organización señalada de extraer oro ilegalmente y utilizar sustancias contaminantes en el área protegida.
Authored by
valents2121
Páramo de Santurbán - Carlos Ramírez.
Colprensa
Colprensa
Sábado, 7 de Noviembre de 2026

Las autoridades hallaron una serie de lugares dedicados a la explotación ilegal de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán, Santander, en donde decomisaron desde productos químicos, dinero en efectivo, hasta explosivos, al parecer propiedad de una estructura criminal, sin que se registraran detenciones.

Los procedimientos fueron autorizados por la Fiscalía y se llevaron a cabo a través de ocho diligencias de allanamiento y registro en la vereda Angosturas, en California, así como en plantas de procesamiento ubicadas en ese municipio, Suratá y Matanza.

Los hallazgos hacen parte de una investigación dirigida contra una organización delincuencial que, presuntamente, extraía mineral dentro del área protegida y posteriormente lo distribuía en establecimientos comerciales de Bucaramanga y Bogotá.

Lea aquí: Desmantelan banda que robaba en conciertos y fiestas populares

Durante los operativos fueron incautados $92 millones, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas. Las autoridades también encontraron 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en el procesamiento del mineral.

El material hallado incluía además 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores, elementos que, según la investigación, estarían destinados a la explotación minera ilegal.

Conozca: A prisión otros dos implicados en el crimen de María Camila Potosí y su bebé

Las autoridades calculan que las actividades investigadas habrían producido ganancias superiores a 1.200 millones de pesos mensuales. El uso de sustancias químicas y la disposición de residuos también estarían relacionados con la contaminación de la quebrada La Baja y el río Suratá.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía y del Ejército, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo la legalización de los elementos incautados. La investigación continuará para establecer quiénes estarían detrás de la operación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .

Recomendados para ti
Temas del Día
2.800 cirugías serán practicadas en el marco del Plan Milagro puesto en marcha en el Erasmo Meoz./Foto Archivo
2.800 cirugías serán practicadas en el marco del Plan Milagro puesto en marcha en el Erasmo Meoz./Foto Archivo
Hospital Erasmo Meoz pone en marcha el Plan Milagro para practicar 2.800 cirugías
Orlando Carvajal
Tobias Sanchez Cúcuta Deportivo
Tobias Sanchez Cúcuta Deportivo
Tobías Sánchez, el hijo del barrio Los Almendros que debutó con el Cúcuta Deportivo
Gustavo Contreras Sabogal
Julián Ortega y Miguel Ortiz
Julián Ortega y Miguel Ortiz
Dos cucuteños están nominados a Premios de comunicación política en Panamá
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla