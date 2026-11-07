Descubren una red de explotación ilegal de oro en Santurban

Las autoridades hallaron una serie de lugares dedicados a la explotación ilegal de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán, Santander, en donde decomisaron desde productos químicos, dinero en efectivo, hasta explosivos, al parecer propiedad de una estructura criminal, sin que se registraran detenciones.



Los procedimientos fueron autorizados por la Fiscalía y se llevaron a cabo a través de ocho diligencias de allanamiento y registro en la vereda Angosturas, en California, así como en plantas de procesamiento ubicadas en ese municipio, Suratá y Matanza.



Los hallazgos hacen parte de una investigación dirigida contra una organización delincuencial que, presuntamente, extraía mineral dentro del área protegida y posteriormente lo distribuía en establecimientos comerciales de Bucaramanga y Bogotá.

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Durante los operativos fueron incautados $92 millones, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas. Las autoridades también encontraron 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en el procesamiento del mineral.



El material hallado incluía además 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores, elementos que, según la investigación, estarían destinados a la explotación minera ilegal.

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Las autoridades calculan que las actividades investigadas habrían producido ganancias superiores a 1.200 millones de pesos mensuales. El uso de sustancias químicas y la disposición de residuos también estarían relacionados con la contaminación de la quebrada La Baja y el río Suratá.



Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía y del Ejército, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.



Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo la legalización de los elementos incautados. La investigación continuará para establecer quiénes estarían detrás de la operación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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