Amenazas contra Caracol Televisión encendieron las alarmas en Bogotá

Caracol Televisión y Caracol Radio alertaron sobre posibles atentados contra sus instalaciones en Bogotá, luego de recibir información de las autoridades acerca de presuntas amenazas de grupos ilegales contra estos y otros medios de comunicación del país.

La situación provocó la evacuación preventiva de la sede de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta, durante la jornada del sábado 7 de noviembre, mientras que Caracol Radio anunció la activación de protocolos de seguridad en sus instalaciones de la localidad de Chapinero.

"Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal", señaló la compañía a través de un comunicado, en el que confirmó la implementación de medidas para proteger a sus trabajadores e instalaciones.

Según información conocida por personas que se encontraban en el edificio, los empleados recibieron instrucciones de suspender sus actividades y abandonar las instalaciones de manera inmediata a través de las salidas de emergencia.

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Ante la alerta, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, hasta ese momento, no se habían encontrado elementos explosivos dentro ni en los alrededores de la sede del canal.

"Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol", precisó la institución.

Durante el procedimiento también se reportó el sobrevuelo de un helicóptero, presuntamente de la Policía, durante más de 20 minutos en el sector.

Asimismo, la empresa reiteró su compromiso de continuar con su labor informativa bajo principios de rigor, independencia y responsabilidad, e hizo un llamado a garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo.

"Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza, seguiremos acompañando al país", expresó el medio de comunicación.

Autoridades piden esclarecer las amenazas

Tras conocerse las alertas, la defensora del pueblo, Iris Marín, manifestó su preocupación por los posibles ataques y solicitó a las autoridades esclarecer la situación y determinar la veracidad de la información.

"Solicitamos a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en esta sede", afirmó Marín.

La funcionaria también recordó que garantizar la seguridad de los periodistas y el ejercicio libre e independiente de su profesión constituye una obligación del Estado.

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A este pronunciamiento se sumó la Procuraduría General de la Nación, que expresó su rechazo a las amenazas denunciadas contra Caracol Radio y otros medios de comunicación.

El organismo de control reiteró la importancia de proteger la libertad de prensa como un derecho fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática.

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