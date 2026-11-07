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Ataque con drones al cantón militar de Santa Rosa, Bolívar, deja tres muertos y decenas de heridos
Cerca de 30 soldados habrían resultado heridos.
Authored by
cesarmuñoz
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Sábado, 7 de Noviembre de 2026

Un ataque con drones acondicionadas con explosivos fue lanzado contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, informó la Primera División del Ejército.

En el hecho, perdieron la vida tres uniformados, ocho se encuentran heridos de gravedad y, varios militares también resultaron afectados, por lo que fueron trasladados a centros médicos aledaños a la zona.

Según información de diversos portales web de la zona y publicaciones en redes sociales, el número de heridos superaría los 30.

La institución calificó la acción como una "grave vulneración" del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, pero no atribuyó por ahora el atentado a un grupo armado ilegal.

Lea aquí: Descubren una red de explotación ilegal de oro en Santurban

El Ejército indicó que, tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y que se adelantan verificaciones para establecer las posibles afectaciones.

La institución invitó a la ciudadanía a aportar información oportuna que permita anticipar y prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad de la población.

Más temprano se registró otro ataque, también con explosivos lanzados desde drones, un ataque en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Cali.

El presidente Abelardo de la Espriella y Mindefensa se pronunciaron

El jefe de Estado rechazó los hechos y aseguró que ninguna de estas acciones terroristas van a doblegar al país.

"Que nadie se equivoque: cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo", sentenció el mandatario.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa fue condenado este suceso, al mismo tiempo, desde la cartera se atribuyó el ataque al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en lo que sería un acto en represalia por la captura de alias Carrito, quien sería un cabecilla del frente de resistencia Guamocó de esta estructura.

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