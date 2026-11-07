Ataque con drones al cantón militar de Santa Rosa, Bolívar, deja tres muertos y decenas de heridos

Un ataque con drones acondicionadas con explosivos fue lanzado contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, informó la Primera División del Ejército.

En el hecho, perdieron la vida tres uniformados, ocho se encuentran heridos de gravedad y, varios militares también resultaron afectados, por lo que fueron trasladados a centros médicos aledaños a la zona.

Según información de diversos portales web de la zona y publicaciones en redes sociales, el número de heridos superaría los 30.

La institución calificó la acción como una "grave vulneración" del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, pero no atribuyó por ahora el atentado a un grupo armado ilegal.

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El Ejército indicó que, tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y que se adelantan verificaciones para establecer las posibles afectaciones.



La institución invitó a la ciudadanía a aportar información oportuna que permita anticipar y prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad de la población.



Más temprano se registró otro ataque, también con explosivos lanzados desde drones, un ataque en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Cali.