No nos van a hacer retroceder: De la Espriella tras atentado en Bolívar al Ejército

El presidente Abelardo de la Espriella condenó este sábado el más reciente atentado perpetrado con drones cargados con explosivos, que dejan cifras preliminares de tres militares asesinados y varios heridos, ocurrido en el Cantón Militar de Santa Rosa en el sur de Bolívar.



Primeramente, el mandatario envío un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados asesinados y heridos, ordenando que se mantenga la atención y el acompañamiento tras el hecho.



Acto seguido, condenó el hecho al lanzar una serie de advertencias a los grupos criminales responsables del atentado: "A los terroristas les advierto: no nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder.

Lea aquí: Más de 750 militares de Colombia y EE. UU. entrenan juntos en Tolemaida: ¿qué operaciones realizan?

Además, ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia.



De la Espriella insistió en sus advertencias contra los grupos criminales de que aumentará las acciones armadas: "se les acabó la guachafita. No tendrán escondite ni tregua, los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia", señaló.



Tras el atentado perpetrado en Bolívar, advirtió en su mensaje que "cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo”.



La Primera División del Ejército señaló más temprano que el ataque fue cometido mediante el uso aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos, un hecho que calificó como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

Lea también: Ataque con drones al cantón militar de Santa Rosa, Bolívar, deja tres muertos y decenas de heridos

Tras la acción violenta, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y adelantaron verificaciones para establecer la magnitud de los daños y determinar las afectaciones en la infraestructura militar.



El Ejército rechazó el ataque y lo calificó de criminal. Hasta el momento, no se han informado capturas relacionadas con el hecho.



Más temprano se registró otro ataque, también con explosivos lanzados desde drones, en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .