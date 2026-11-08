De la Espriella ordenó reforzar seguridad de RCN, Caracol y Semana ante amenazas de atentados

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció nuevas medidas de seguridad para proteger a varios medios de comunicación del país, luego de conocerse alertas de inteligencia sobre posibles atentados contra sus instalaciones en Bogotá.

A través de un pronunciamiento, el jefe de Estado señaló que las amenazas estarían relacionadas con presuntos planes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) para atacar las sedes de RCN y Caracol Televisión.

"Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del Eln contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias", afirmó el mandatario.

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De la Espriella también confirmó que ordenó reforzar las medidas de protección de Semana, con el propósito de prevenir posibles hechos de violencia contra sus instalaciones y personal.

El presidente rechazó cualquier intento de intimidación contra los medios y aseguró que el Gobierno garantizará las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la labor periodística.

"La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia", expresó.

Asimismo, reiteró que las autoridades actuarán para evitar que las amenazas se conviertan en ataques contra los trabajadores de la prensa.

Las alertas que encendieron las alarmas en Bogotá

El pronunciamiento presidencial se produjo después de que, el sábado 7 de noviembre, Caracol Televisión evacuara preventivamente sus instalaciones en el barrio La Floresta, en Bogotá, tras recibir información de las autoridades sobre un posible atentado.

La compañía confirmó que había sido advertida sobre la presunta intención de grupos ilegales de atacar el canal, por lo que activó los protocolos de seguridad para proteger a sus trabajadores.

Por su parte, Caracol Radio también informó que recibió alertas sobre posibles ataques contra su sede, ubicada en la localidad de Chapinero, y contra otros medios de comunicación.