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Iván Cepeda reconoce machismo y patriarcado dentro del Pacto Histórico
El senador pidió una revisión crítica dentro de la colectividad y sostuvo que quienes sean responsables de violencia contra las mujeres deben responder ante la justicia.
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cesarmuñoz
IVÁN CEPEDA
Colprensa
Colprensa
Domingo, 8 de Noviembre de 2026

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, hizo una reflexión en torno a la situación que se vive dentro del Pacto Histórico, a propósito de las denuncias contra el expresidente Petro.

Sin referirse explicitamente al exmandatario, pidió no justificar la violencia contra las mujeres, insistiendo en que quien sea responsable debe responder ante la justicia.

Incluso, pidió que dentro del mismo Pacto Histórico se realice una revisión crítica interna, ante los señalamientos de violencia y machismo que estan saliendo a la luz, como el caso de Deicy Jimenez.

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"Debemos reconocerlo sin ambigüedades: el machismo y el patriarcado también persisten en nuestras filas. No podemos defender la igualdad en la sociedad mientras toleramos la discriminación, el silenciamiento y las violencias contra las mujeres en nuestras propias organizaciones", cuestionó.

En sus declaraciones, Cepeda afirmó que no se puede buscar transformaciones a Colombia, si dentro del movimiento progresista siguen manteniendo estas prácticas.
"Nuestra historia de luchas no nos hace inmunes a los errores ni nos exime de responsabilidades. La transformación exige autocrítica, coherencia y voluntad de cambiar nuestras prácticas políticas", añadió.

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Y agregó que "No hay transformación democrática sin las mujeres, sin su liderazgo y sin el respeto pleno de sus derechos".

Las declaraciones del senador se suman a algunas voces del mismo Pacto Histórico que han rechazado estos señalamientos contra el expresidente Petro, insistiendo en que estas prácticas le hacen daño al partido y a la misma colectividad.

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