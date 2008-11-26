Cortocircuito | Cuotas que van, cuotas que vienen, firmas, mujeres al poder y más movidas políticas de la semana

Mujeres al poder

Si nada extraordinario ocurre, esta semana la Asamblea de Norte de Santander elegirá la mesa directiva para el próximo año y todo parece indicar que las mujeres serán las protagonistas de esa elección. Tal y como está contemplado en los acuerdos políticos, el turno de presidir en el último año del periodo le corresponde al Partido de la U, y la encargada de asumir ese reto será la diputada Laury Sánchez. Entre tanto, en una de las dos vicepresidencias la otra opcionada para ocupar una silla en el 2027 es la diputada de Cambio Radical, Isa Torrado. ¡Definitivamente, una mesa con mucho poder femenino!

La otra silla

Continuando con la próxima mesa directiva de la corporación departamental, se dice que el encargado de acompañar a Laury Sánchez e Isa Torrado, el próximo año, será el diputado del Centro Democrático, Juan Diego Ordóñez. Aunque las conversaciones que suelen darse antes de la elección todavía están en marcha, varios dan por sentado que Ordóñez será quien complete el cuadro directivo. De darse su elección, esta sería la segunda vez en este periodo que el dirigente del CD ocupe esa dignidad. En 2025 fue segundo vicepresidente.

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Subienda de firmas

Hace una semana empezó a correr el calendario electoral para los comicios del 2027 y las firmas ya son las protagonistas del proceso. En los últimos días, al menos cinco precandidatos que están interesados en participar en las elecciones del próximo año inscribieron sus comités para salir a recoger los apoyos ciudadanos que les permitirán respaldar esas aspiraciones. Uno que madrugó a hacer esa tarea fue Eliezer Villamizar, quien quiere apostarle a la Alcaldía de Cúcuta con el respaldo del movimiento ciudadano ‘Servir es mejor’.

A la Gobernación

Otro que también inscribió esta semana un comité promotor para aspirar, pero a la Gobernación de Norte de Santander, fue Juan Carlos Portilla Jaimes. Este abogado, hijo del excongresista liberal Constantino Portilla Bermúdez, quien falleció hace unos meses, quiere meterse en la pelea por el Palacio de la Cúpula Chata y lo hará con el apoyo del grupo significativo de ciudadanos ‘Guardianes, el Norte resiste y renace’. Portilla arranca esta carrera con el apoyo de varios comerciantes y académicos de la región. Su bandera es la lucha frontal contra las estructuras criminales que tienen en jaque al departamento, así como el impulso a la educación.

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Visita de bajo perfil

Este sábado estuvo en Cúcuta la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, pero su paso por la ciudad, a diferencia de la visita que también hizo su esposo, el presidente Abelardo de la Espriella, el martes, fue discreta, sigilosa y a puerta cerrada, sin exposición ante los medios de comunicación. Lo único que se conoció es que Pineda estuvo, al parecer, reunida en un hotel con algunas colaboradoras de su fundación o del movimiento Tigresas de la Patria, que respaldó a De la Espriella en esta zona del país.

Nuevo contralor

Reconfigurado el mapa político en el Congreso de la República, comienzan a moverse también las fichas en las diferentes entidades del orden nacional que tienen presencia en el departamento. Eso sucedió en los últimos días en la gerencia de la Contraloría General de la República en Norte de Santander, en donde acaba de tomar posesión el abogado Luis Alfredo Vargas Torres, cercano al exconcejal Alexander Salazar y a la senadora por el Partido Liberal, Yirley Vargas. Vargas Torres reemplaza a Jimmy Cárdenas, quien ocupaba ese cargo desde comienzos de 2023, como cuota del exsenador Alejandro Carlos Chacón.

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En la Defensoría

En donde también hubo movimientos fue en la Defensoría del Pueblo, tanto en la seccional de Norte de Santander como en la de Ocaña, en cuyas dependencias tuvieron influencia durante años el excongresista Chacón y el exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, Ciro Rodríguez. Esta semana que termina asumieron esas entidades Laura Yulieth Castro Niño y Dayron Dannylo Reyes Quintero, cercanos a la ahora representante a la Cámara por el Partido de la U, Diana Riveros. Según se conoció, Reyes Quintero trabajó con el fallecido representante de la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero. No obstante, ambos tienen una amplia experiencia y trayectoria en la defensa de derechos humanos.

Duro pulso

Uno de los nombres que hoy hace parte del sonajero de posibles candidatos a la Alcaldía de Cúcuta es el de Yango Rodríguez, hermano del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Ariel Rodríguez, quien hizo fórmula en las pasadas elecciones al Congreso con la senadora Yirley Vargas. Hace una semana, Rodríguez ratificó que se meterá en la puja por el primer cargo de la ciudad y, entonces, la pregunta que inmediatamente quedó en el aire fue: ¿qué va a hacer el alcalde Jorge Acevedo? Y es que, como se sabe, el mandatario estaría prácticamente jugado por William Correa, quien fue su director del IMRD. Con la presencia de Yango en el partidor, los apoyos con los que contaría Acevedo se tendrían que dividir.

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A seguir el ejemplo

El procurador general, Gregorio Eljach, anunció esta semana que esa entidad le devolverá al Gobierno cerca de $102.000 millones correspondientes a 404 cargos que permanecieron vacantes durante el año. El funcionario aseguró que estos dineros serán reintegrados al Ministerio de Hacienda para aliviar las necesidades de caja del Estado. Adicionalmente, el procurador decidió atender la recomendación hecha desde Presidencia y dijo que este año no habrá fiesta de fin de año. “Tenemos que dar ejemplo verdad, verdad, verificable”, dijo. ¡Ojalá y se animen otros a seguir el ejemplo, pues ahí sí es donde se necesitan los recortes!

Campaña hostil

Un monitoreo hecho por la Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) al ecosistema digital durante la pasada campaña a la Presidencia de la República arrojó patrones preocupantes y que generan alerta de cara a los comicios del próximo año, en aspectos como hostilidad, estigmatización, criminalización y deslegitimación. Dice el informe, por ejemplo, que del total de publicaciones analizadas, un 94% fue clasificado como tóxico.

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