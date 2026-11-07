Vender acciones Ecopetrol y reducir el estado propuso el Centro Democrático

Poner en venta un porcentaje de Ecopetrol, ISA y otras empresas de la petrolera, reducir el tamaño del Estado y desistir de nuevos impuestos a los alimentos, hacen parte de las alternativas que propuso el Centro Democrático frente a la Ley de Rescate Económico presentada al Congreso por Ejecutivo, para superar la crisis financiera que arrastra el Gobierno.



"El Centro Democrático sugiere respetuosamente que se aproveche el momento para lograr un Estado reducido sin corrupción, con inversión privada acelerada y con avances sociales", afirmó la colectividad, que sintetizó sus propuesta en 13 sugerencias.



En el tema de Ecopetrol, la joya de la corona de las empresas estatales, el Centro Democrático sugirió sacar a la venta parte del porcentaje de la compañía, sin precisar el número de acciones, así como de otras empresas y subsidiarias de la estatal, preferiblemente al sector solidario y a los inversionistas institucionales, al tiempo que sugirió una "administración técnica e independiente de los cambios de Gobierno".

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La colectividad, que llegó a consideraciones mediante un diálogo con sus congresistas, sectores sociales y empresariales y un equipo de expertos económicos, cuestionó el posible aumento del IVA para bienes y servicios considerados esenciales, como lo contempla la iniciativa del Gobierno.



Entre los sectores mencionados por el partido se encuentran el acceso a internet para los estratos 1, 2 y 3, el café, los seguros de salud, el turismo, la maquinaria agrícola, los fertilizantes y las plataformas de inteligencia artificial.



La bancada también manifestó preocupación por el efecto que nuevos impuestos sobre bebidas y productos de consumo popular podrían tener en las tiendas de barrio. Según el Centro Democrático, estas medidas afectarían a pequeños comerciantes y familias que dependen de este tipo de negocios.



En materia tributaria, la colectividad propuso revisar los impuestos aplicables a empresas y personas naturales, conservar beneficios existentes y evitar que el sistema desestimule el ahorro y la inversión.

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El documento incluye, además, una propuesta para facilitar el pago de obligaciones pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. El Centro Democrático considera que un esquema de incentivos más atractivo podría generar entre $10 y "15 billones adicionales mediante la recuperación de cartera.



Otra de las iniciativas consiste en reducir el tamaño del Estado. Para ello, el partido plantea eliminar o fusionar más de 200 entidades que, a su juicio, duplican funciones o no resultan necesarias. La propuesta estaría acompañada de metas específicas de ahorro y austeridad.



El borrador también propuso fortalecer el Régimen Simple de Tributación y establecer mayores garantías para estimular la inversión privada y la generación de empleo.



Frente a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, planteó la creación de un fondo de créditos con plazos de hasta 30 años para los propietarios damnificados. También propuso establecer tarifas diferenciales que contribuyan a la recuperación de las actividades productivas y del empleo.



El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, dijo que "hay que aprovechar este momento difícil de la economía para buscar un Estado sustancialmente pequeño, una legislación tributaria disruptiva, simple, que ponga a crecer aceleradamente la economía, que nos permita financiar lo social sin corrupción".

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