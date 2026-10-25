Cortocircuito | Patos al agua, firmas, ascensos, designaciones y más movidas políticas de la semana en Cúcuta y Norte de Santander

Firmas se cotizan al alza

En un año tendrán lugar las nuevas elecciones de autoridades locales y regionales y, sin duda alguna, las protagonistas serán otra vez las firmas. Y es que aunque la campaña todavía no comienza, ya toma fuerza la idea de que más de un candidato se irá por esta vía. Es por eso que antes de que termine este año o a más tardar en enero, se verá en las calles el acostumbrado movimiento de voluntarios buscando los apoyos ciudadanos que se necesitan para meterse en la pelea por un cargo de elección popular.

El primero

Y hablando de firmas, uno de los primeros que se le medirá a esa tarea será el exgobernador Silvano Serrano, quien quiere conquistar el Palacio de la Cúpula Chata nuevamente. Según se conoció, el exmandatario empezará con esa labor el próximo primero de noviembre, en el área metropolitana de Cúcuta, para luego iniciar un recorrido por los diferentes municipios del departamento. ‘Vale la pena’, sería el nombre del movimiento.

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Desbandada

En apuros quedó el gobernador William Villamizar luego de la desbandada de funcionarios del gabinete que se fue para evitar inhabilitarse o inhabilitar a algún familiar, de cara a las elecciones del próximo año. En total fueron 16 las renuncias que quedaron sobre la mesa en las últimas semanas y que aprobó el mandatario regional. En el grupo figuran al menos siete secretarios de despacho, además de consejeros y asesores. Por ahora no está claro quiénes ocuparán todos estos espacios y todo indica que Villamizar se tomará su tiempo para definir los nombres, pues el equipo que conforme será el que lo acompañe en el inicio de la recta final de su administración.

Al ruedo

Entre esos funcionarios que se despidieron de la administración de William Villamizar para hacer campaña está Brhayan Torres, asesor de la Casa Fiscal en Bogotá. Su nombre viene sonando desde hace ya varios meses como uno de los seguros candidatos a la Alcaldía de Cúcuta y el pasado fin de semana confirmó, mediante un video, que ese será su objetivo en 2027. Aunque Torres hizo parte durante muchos años del llamado ramirismo, es un hecho que ese movimiento no será el que apadrine su campaña. En su lugar, apelará a las firmas, a partir del próximo año. Por ahora, Brhayan Torres comenzó a posicionar su imagen, su nombre y su trayectoria en las redes sociales.

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Buena plaza

Dicen que asumir el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta es una misión titánica a la que pocos quieren medírsele, no solo por los altos índices de inseguridad, sino lo compleja que resulta ser esta zona de frontera. Sin embargo, la Mecuc, como se le conoce, ha resultado ser también una buena plataforma para los oficiales que aspiran continuar ascendiendo en sus carreras. Así volvió a quedar en evidencia esta semana, cuando se conoció que el coronel Libardo Ojeda, comandante hasta hace unos meses, fue llamado al curso Estratégico de Seguridad Pública, requisito para ascender al grado de brigadier general. La misma suerte corrió en su momento el ahora general William Quintero Salazar.

Volvió a abrir la casona

La casona que históricamente albergó a la gerencia departamental de la Contraloría General de la República, en la avenida segunda entre calles 14 y 15, volvió a abrir sus puertas, luego de ser sometida a un proceso de restauración por parte de la misma entidad. Este emblemático lugar permaneció cerrado al menos 20 años, pero fue reparado para brindar mejores condiciones de trabajo a los funcionarios de la Contraloría, al tiempo que se recuperó un bien de interés para los cucuteños.

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Norte, presente

Otro nortesantandereano tendrá participación en uno de los organismos más importantes dentro de la planeación del país: el Consejo Nacional de Planeación. Se trata de Cristian Stapper Buitrago, quien fue designado como miembro de dicho Consejo, en representación del sector económico. Stapper cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Entre otros cargos, fue director y experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), director de asesoría legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y vicepresidente de Relaciones Institucionales de Fenalco.

Visita pendiente

En septiembre pasado, tras el atentado que sufrió la estación de Policía de Los Patios, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, adelantó un consejo de seguridad en la Brigada 30 del Ejército, en donde anunció fuertes medidas para combatir a los grupos criminales que operan en la región y prometió que en 15 días volvería para evaluar los avances de esa estrategia de seguridad. Casi dos meses después, esa visita sigue pendiente. Por eso, algunos daban por hecho la presencia del mandatario hace unos días, para el cierre del Encuentro Regional en el que se recogieron los insumos por parte de los diferentes sectores para el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Pese a que no estaba confirmada su participación, De la Espriella, efectivamente, no llegó.

Alivio

La Asamblea y la Gobernación de Norte de Santander le acaban de lanzar un nuevo salvavidas a los morosos del impuesto vehicular, al aprobar una ordenanza que adopta una condición especial de pago para estas obligaciones tributarias en el departamento. Hasta el próximo 15 de noviembre, por ejemplo, se podrá pagar el 100% del capital y tan solo un 10% de lo equivalente a las sanciones e intereses liquidados a la fecha del pago. Entre tanto, hasta el 15 de diciembre está el beneficio del pago del 100% del capital y el 15% de las sanciones e intereses liquidados a la fecha del pago.

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