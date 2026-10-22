Servir al país ha sido un gran honor: Rodrigo Lara presentó su renuncia como ministro del Interior

Rodrigo Lara Restrepo presentó este jueves 22 de octubre su renuncia irrevocable al cargo de ministro del Interior, en una decisión que se conoció en la noche del miércoles 21 de octubre, cuando el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo.

La salida fue confirmada por el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció a Lara por el servicio prestado al país y dio la bienvenida al funcionario que asumirá la dirección de esta cartera del Gobierno nacional.

“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, expresó el jefe de Estado.

El presidente no detalló en su mensaje las razones de la salida de Lara Restrepo ni explicó las circunstancias que motivaron el relevo ministerial.

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Rodrigo Lara formalizó su renuncia

En una carta fechada el 22 de octubre de 2026 y dirigida al presidente, Rodrigo Lara presentó formalmente su renuncia al Ministerio del Interior, con carácter libre, voluntario e irrevocable, y señaló que tendría efectos a partir de la fecha en que fuera aceptada.

En el documento, el funcionario agradeció la confianza depositada en él para asumir esta responsabilidad y calificó su paso por el Ministerio como un honor. También destacó el trabajo realizado junto a un equipo comprometido con las instituciones, los territorios, la seguridad y la convivencia de los colombianos.

Lara manifestó, además, su disposición para facilitar un proceso de empalme ordenado con quien sea designado para sucederlo. Para ello, ofreció entregar de manera completa la información sobre los asuntos en curso, con el propósito de garantizar la continuidad de la gestión y de los compromisos adquiridos con el Congreso de la República, las entidades territoriales y la ciudadanía.

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La carta también anuncia un balance de los principales resultados de su gestión durante 76 días de Gobierno.

Iván Cancino asumirá temporalmente el Ministerio del Interior

Mientras se formaliza la posesión de Alejandro Ordóñez Maldonado, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior, según informó el presidente.

La cartera tiene entre sus responsabilidades la articulación del Gobierno nacional con el Congreso de la República y las entidades territoriales, además de asuntos relacionados con el orden público, la participación ciudadana y las relaciones políticas.