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Juan Gonzalo Ospina asume como embajador de Colombia ante la Unión Europea
El diplomático tomó posesión en Bélgica como jefe de misión ante la UE y la OTAN, y como embajador ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo.
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cesarmuñoz
Juan-Gonzalo-Ospina.
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Miércoles, 21 de Octubre de 2026

El diplomático Juan Gonzalo Ospina asumió como embajador de Colombia en Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN.

La posesión se formalizó este miércoles 21 de octubre ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, como jefe de la misión ante la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La ceremonia se desarrolló en la sede de la Embajada de Colombia en Bruselas y tuvo la participación de varios funcionarios diplomáticos y consulares, representantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Europa.

Tras el acto, Ospina efectuó su primera reunión de trabajo con el equipo administrativo de la Embajada, con el objetivo de definir prioridades estratégicas de su gestión y la hoja de ruta de su misión.

Lea aquí: Indicadores de Jeremías | Monumento a Camilo Daza se inaugura hoy en Cúcuta

Fortalecer las relaciones diplomáticas con Bélgica y Luxemburgo, fomentar la cooperación comercial, cultural, económica y académica, además de alianza en seguridad y defensa.

Según la Embajada, su gestión comenzó en medio de cambios geopolítico internacional y de debates sobre la seguridad europea y la cooperación transatlántica.

Ospina es penalista, docente universitario, autor y analista jurídico en medios de comunicación.

Su experiencia en litigios internacionales lo llevó a ser designado por Abelardo de la Espriella.

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