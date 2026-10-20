Presidente De la Espriella agradece al Congreso por aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2027

Luego de que el gobierno lograra que las plenarias del Congreso aprobaran en menos de un día el presupuesto general de la nación por $634,9 billones, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, agradeció la votación de su primer presupuesto, el cual fue duramente cuestionado por la oposición que durante varios momentos estuvo a punto de romper el quórum.



De La Espriella, quien acostumbra hacer sus pronunciamientos en la red X un poco más largos, en esta oportunidad fue muy concreto y de manera precisa agradeció a quienes avalaron la ley. “Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación”, escribió.



Incluso fue un poco más allá, al calificar la aprobación como “un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.



El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, igualmente agradeció al Congreso que le hayan votado el proyecto, y sostuvo que el gobierno tiene el compromiso de hacer el ajuste que se requiere.

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El artículo segundo, que definió las partidas por sectores tuvo varios cambios que avaló el gobierno, con lo cual cedió en algunos puntos a los congresistas. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que entre las partidas a las que se les destinó más recursos fue el subsidio a la energía en la Costa Caribe que recibirá 3 billones de pesos, en salud se pasó de 2 billones a 5 billones adicionales, “los colombianos requieren que se invierta más en materia de salud y complementar los proyectos de ley que aquí vienen cursando que son fundamentales también para los colombianos”.



Se avaló que el sector defensa se le de un presupuesto adicional de 6.4 billones de pesos para el Ministerio de Defensa y oportunidades para los jóvenes con el aumento del presupuesto del SENA, cerca de 500 mil millones de peso.



“Las regiones son protagonistas, es una de las banderas del gobierno de Abelardo de la Espriella y aquí hemos aprobado 94,6 billones de pesos de inversión pública, de los cuales 69 billones son para destinarlos a las regiones”, destacó el presidente del Senado.



En el tema de la reconstrucción por el terremoto de agosto se destinaron 3.8 billones de pesos para la atención de desastres.



“Le cumplimos a los colombianos, se aprueba un presupuesto por un monto de 634.9 billones de pesos. Desde el primer momento lo dijimos, lo dije que iba a dar todas las garantías a los sectores y así lo hemos hecho”, sostuvo. En el presupuesto también se amplió el recorte que se les destinó a la JEP para el 2027, que subió en 11 mil millones de pesos, para un total de 181 mil millones de pesos.



El presidente del Senado sostuvo además que “el presupuesto yo tengo que decirlo con total claridad, no es un cheque en blanco. Aquí vamos a estar atentos, vigilantes a que cada peso se invierta donde tiene que invertirse, llegue a los colombianos y se maneje con total pulcritud, cero corrupción”.