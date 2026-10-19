Procuraduría investiga a María Fernanda Carrascal por polémico video con una niña

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, por la presunta utilización e inducción de una niña para que pronunciara expresiones ofensivas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante las protestas del 14 de octubre en Bogotá.



La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría y firmada por el procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, a partir de una denuncia presentada por el concejal de Medellín Santiago Perdomo Montoya, luego de lo ocurrido en un video difundido en redes sociales, en el que Carrascal aparece en una tarima junto a una niña de aproximadamente siete años.



En las imágenes, la representante se acerca al oído de la menor y le dice algo en voz baja; posteriormente, la niña repite ante el público una expresión soez dirigida contra el jefe de Estado.

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La Procuraduría señaló que los hechos podrían representar un desconocimiento de las normas que protegen los derechos de los niños y las niñas, incluida la prohibición de instrumentalizarlos para la comisión de actos ilegales.



Como parte de las pruebas, el organismo solicitó ubicar las grabaciones disponibles del episodio y recopilar información que permita identificar a la niña y a sus padres o familiares responsables.



También pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar si ha iniciado alguna actuación relacionada con el caso.



Además, la Procuraduría solicitará información a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, a la Fiscalía y a la dependencia de la propia Procuraduría encargada de la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer.



La entidad también requirió a la Cámara de Representantes documentos relacionados con la elección y posesión de Carrascal para el periodo constitucional 2016-2030, así como una certificación laboral.

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