Cúcuta Deportivo cayó en Villavicencio y tendrá que remontar para llegar a las semis de la Supercopa Juvenil

Cúcuta Deportivo no pudo sostener su ventaja en la ida de los cuartos de final de la Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y terminó cayendo 2-1 ante Llaneros, este lunes, en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

El equipo rojinegro, categoría Sub-19, inició ganando con un gol del ocañero Olmar Bacca (9’), pero el resultado dio vuelta, puesto que el local aprovechó dos errores defensivos y triunfó con tantos de cabeza de Santiago de Ávila (74’) y Anderson Garay (86’).

Los motilones, al mando del director técnico Braynner García, no contaron con la efectividad frente al arco rival pese a diversos intentos de Anthony Rivas y Edward Bautista.

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Cúcuta, que busca volver a las semifinales tal como lo hizo en 2018 y 2022, actuó en la capital de Meta con Diego Muñoz; Felipe Raguá, Fraiban Carrillo, Tobías Sánchez, Daniel Prada; Samuel Lerma, Edward Bautista, Jesús Montañez; Wilmar de Armas, Olmar Bacca; Anthony Rivas. Durante el desarrollo del segundo tiempo ingresaron Jhon Sinisterra y Eder Gambín.

“Fue un partido atípico, lo teníamos controlado, tuvimos opciones para ampliar la ventaja. Desafortunadamente soltamos las marcas y terminamos perdiendo un partido, que, a mi concepto no merecíamos perder. El futbol es de goles, de aprovechar y nosotros no lo hicimos. Está la serie muy abierta y pareja. Esperamos en nuestra casa hacer las cosas de la mejor manera”, señaló García.

La serie se definirá en la sede deportiva del elenco fronterizo aún con fecha y hora por confirmar.

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