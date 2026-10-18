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Cúcuta Deportivo, preparado para dar inicio a los cruces con Llaneros en la Supercopa Juvenil
El equipo rojinegro, dirigido por Braynner García, juega este lunes en Villavicencio el primer partido de los cuartos de final.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo Sub-20, Supercopa Juvenil 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Domingo, 18 de Octubre de 2026

Tras una fase de grupos destacadísima y eliminar al Atlético Bucaramanga en los octavos de final, Cúcuta Deportivo encara un nuevo reto en la Supercopa Juvenil Sub-19 de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Este lunes, a partir de las 10:00 a. m., el cuadro rojinegro se enfrentará con Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio en el primer partido de la llave de cuartos de final.

“Vamos con una expectativa muy grande, llenos de ilusión con poder sacar un buen resultado y en casa sellar la clasificación a la siguiente ronda, que sería un logro muy importante para todos nosotros”, dijo el técnico Braynner García, antes de emprender el viaje al departamento de Meta.

Conozca:¿Qué está pasando con la marca Cúcuta Deportivo?

El estratega motilón, con un cuerpo técnico en el que le han acompañado Juan Carlos Aristizábal y Alexander Becerra, confirmó que tienen toda su nómina a disposición a excepción del volante ofensivo Dayan Pérez, quien marcó su primer gol como profesional en la victoria 0-1 del rojinegro ante Chicó, en Tunja, el pasado domingo.

El fronterizo ha mantenido como base al arquero Diego Muñoz; en la defensa, al lateral derecho Felipe Raguá, los centrales Tobías Sánchez y Fraiban Carillo, y como lateral izquierdo a Daniel Prada; en la mitad, una primera línea con Samuel Lerma y Jesús Montañez, más arriba a Edward Bautista, por los extremos Jhon Sinisterra y Olmar Bacca, y en el frente al goleador Anthony Rivas (13 tantos en el campeonato).

Cúcuta Deportivo Sub-20 vs. Bucaramanga.

 

En la fase anterior, Cúcuta sufrió más de la cuenta para eliminar a Bucaramanga, teniendo que definir la serie desde el punto penal luego de un global 2-2.

Para los dirigidos por García será crucial la efectividad en las acciones de gol y el cuidado en el fondo. En su última presentación, la zaga defensiva cometió dos penales.

“Iremos a hacer un partido inteligente, sumar y revalidar en casa. Es difícil, complicado, nos medimos a un rival que físicamente tiene condiciones muy buenas, pero queremos sobreponernos a lo que ellos vayan a proponer. Hay que concretar las oportunidades de gol que tengamos para darle un trámite al juego”, subrayó García.

Cúcuta Deportivo Sub-20, temporada 2026.

 

Llaneros en la fase de grupos terminó segundo del F con 33 puntos tras ganar 10 partidos, empatar en tres y caer en cinco. Marcó 25 goles y recibió 18. En los octavos de final se midió con Santa Fe y la eliminó con un global de 2-1 (empató 1-1 en Villavicencio y ganó 0-1 en Bogotá). 

El equipo es dirigido por el técnico Wilmer Sandoval, a quien le tocó también asumir la plantilla profesional tras la salida de José Luis García.

Cúcuta Deportivo ha encarado los cuartos de final de esta competición en las ediciones de 2018, 2019 y 2022. En la primera eliminó a Millonarios (2-1), en la segunda cayó en penales ante Unión Magdalena y en la última superó a La Equidad (3-1).

El campeón de este certamen representará a Colombia en la Copa Libertadores Sub-20 2027.

Los otros cruces de cuartos de final son entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, Alianza FC vs. Junior FC y Once Caldas vs. Águilas Doradas. 

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