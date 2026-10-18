Cúcuta Deportivo, preparado para dar inicio a los cruces con Llaneros en la Supercopa Juvenil

Tras una fase de grupos destacadísima y eliminar al Atlético Bucaramanga en los octavos de final, Cúcuta Deportivo encara un nuevo reto en la Supercopa Juvenil Sub-19 de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Este lunes, a partir de las 10:00 a. m., el cuadro rojinegro se enfrentará con Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio en el primer partido de la llave de cuartos de final.

“Vamos con una expectativa muy grande, llenos de ilusión con poder sacar un buen resultado y en casa sellar la clasificación a la siguiente ronda, que sería un logro muy importante para todos nosotros”, dijo el técnico Braynner García, antes de emprender el viaje al departamento de Meta.

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El estratega motilón, con un cuerpo técnico en el que le han acompañado Juan Carlos Aristizábal y Alexander Becerra, confirmó que tienen toda su nómina a disposición a excepción del volante ofensivo Dayan Pérez, quien marcó su primer gol como profesional en la victoria 0-1 del rojinegro ante Chicó, en Tunja, el pasado domingo.

El fronterizo ha mantenido como base al arquero Diego Muñoz; en la defensa, al lateral derecho Felipe Raguá, los centrales Tobías Sánchez y Fraiban Carillo, y como lateral izquierdo a Daniel Prada; en la mitad, una primera línea con Samuel Lerma y Jesús Montañez, más arriba a Edward Bautista, por los extremos Jhon Sinisterra y Olmar Bacca, y en el frente al goleador Anthony Rivas (13 tantos en el campeonato).