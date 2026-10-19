Camila Osorio pone fin a su temporada 2026 por una lesión

"Este año no terminó como esperaba. Tuve que terminar mi temporada antes de lo planeado por una lesión en mi espalda, pero me quedo con recuerdos muy bonitos a lo largo de estos meses”, comentó Camila Osorio, en sus redes sociales, anunciando el fin de su campaña 2026.

La tenista cucuteña se encontraba en China, donde alcanzó a disputar los WTA 1000 de Beijing y Wuhan, antes de que su lesión le impidiera continuar con los compromisos trazados. La jugadora, máxima exponente de esta disciplina en Colombia, tenía en su calendario participaciones en Osaka y Tokio (Japón) y en Hong Kong.

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“Sentí un avance positivo en este tiempo, es momento de escuchar el cuerpo y volver a recuperar para seguir en mi proceso”, dijo la deportista que ocupa el puesto 67 en el ranquin mundial.

Temporada con un título

Pese a la sensación de poder hacer más y obtener mejores resultados, la nortesantandereana de 24 años cierra 2026 con un campeonato en las categorías menores: en enero ganó el WTA 125 de Filipinas con un caminar ganador.