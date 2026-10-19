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Camila Osorio pone fin a su temporada 2026 por una lesión
La tenista cucuteña disputó 23 torneos a lo largo del año y fue campeona del WTA 125 de Filipinas.
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gcontreras
Camila Osorio
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 19 de Octubre de 2026

"Este año no terminó como esperaba. Tuve que terminar mi temporada antes de lo planeado por una lesión en mi espalda, pero me quedo con recuerdos muy bonitos a lo largo de estos meses”, comentó Camila Osorio, en sus redes sociales, anunciando el fin de su campaña 2026. 

La tenista cucuteña se encontraba en China, donde alcanzó a disputar los WTA 1000 de Beijing y Wuhan, antes de que su lesión le impidiera continuar con los compromisos trazados. La jugadora, máxima exponente de esta disciplina en Colombia, tenía en su calendario participaciones en Osaka y Tokio (Japón) y en Hong Kong. 

Lea aquí: ¿Qué está pasando con la marca Cúcuta Deportivo?

“Sentí un avance positivo en este tiempo, es momento de escuchar el cuerpo y volver a recuperar para seguir en mi proceso”, dijo la deportista que ocupa el puesto 67 en el ranquin mundial. 

Temporada con un título 

Pese a la sensación de poder hacer más y obtener mejores resultados, la nortesantandereana de 24 años cierra 2026 con un campeonato en las categorías menores: en enero ganó el WTA 125 de Filipinas con un caminar ganador.

Camila Osorio

 

Su rendimiento tuvo puntos altos en algunas participaciones y dando batallas contra rivales de mayor experiencia y mejores calificadas, pero no fue una constante. Las quejas físicas aparecieron a lo largo del año.

La entrenada por el francés Romain Deridder disputó  23 torneos de sencillos para un total de 50 partidos con un saldo de 27 victorias y 23 derrotas. 

En los Grand Slams, Camila fue eliminada en la primera ronda del Australian Open, llegó a tercera de Roland Garros (su mejor presentación), segunda de Wimbledon y primera de US Open. 

En la modalidad de dobles, donde ocupa el puesto 438, la colombiana también tuvo participación en los cuatro grandes consiguiendo un solo triunfo, en Wimbledon. 

Camila Osorio

 

“Gracias a Dios, mi familia y equipo lindo por acompañarme en todo, a mis patrocinadores y claro, a cada uno de ustedes por todo el amor que recibo siempre. Nos vemos en 2027”, expresó la cucuteña. 

Los 23 torneos de Osorio en 2026

  • Campeona (1): Manila.
  • Semifinales (1): Parma.
  • Cuartos de final (1): Rabat.
  • Tercera ronda (3): Roland Garros, Indian Wells y Doha.
  • Segunda ronda (7): Canadá, Memphis, Wimbledon, Mérida, Miami, Bogotá y Madrid
  • Primera ronda (8): Auckland, Hobart, Abierto de Australia, Cincinnati, Monterrey, US Open, China Open y Wuhan.
  • Clasificatoria (2): Roma y Eastbourne.

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