¿Se debilita la coalición de Jorge Acevedo en Cúcuta? La elección de la mesa directiva del Concejo dejó dudas sobre sus apoyos

La elección de la nueva mesa directiva del Concejo de Cúcuta para 2027 dejó una señal de independencia entre varios concejales que hasta ahora han acompañado las iniciativas del alcalde Jorge Acevedo Peñaloza. Aunque integrantes de la coalición oficialista descartan una ruptura, los resultados se apartaron de la composición que, según las versiones conocidas en el ámbito político, se esperaba para el próximo año.

Guillermo León Báez fue elegido presidente de la corporación; Sergio Matamoros ocupará la primera vicepresidencia y Gimena Camacho, concejal de oposición, asumirá la segunda vicepresidencia. Esta última elección fue una de las principales sorpresas de la jornada, pues diez de los 19 concejales respaldaron su nombre.

El resultado también dejó por fuera de la presidencia a Jeferson Castellanos, cercano al alcalde y quien sonaba para ocupar ese cargo en 2027. Aunque Matamoros hace parte del bloque que acompaña a la administración municipal, la elección de León Báez y, especialmente, la llegada de Camacho a la mesa directiva abrieron interrogantes sobre el manejo de los acuerdos políticos dentro del Concejo.

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Observadores políticos consultados por La Opinión interpretaron el resultado como una señal de que el alcalde no habría contado con el respaldo esperado de algunos de sus aliados. También advirtieron que las diferencias podrían hacerse más visibles en 2027 (año político), cuando la corporación deberá ejercer control sobre la gestión municipal.

Sin acuerdos para las vicepresidencias

La concejal liberal Carime Rodríguez negó que la coalición oficialista se haya fracturado. Según explicó, las diferencias se presentaron al momento de definir las vicepresidencias, porque los integrantes del bloque no lograron un acuerdo unánime y decidieron que cada candidato buscara los votos por su cuenta.

“Esta vez, absolutamente nada. Como sí venía pasando en los periodos anteriores, nos sentábamos, hacíamos acuerdos”, explicó Rodríguez al referirse a la falta de conversaciones previas para distribuir los cargos.

La concejal sostuvo que la elección se desarrolló con autonomía y que los 19 integrantes de la corporación respaldaron a León Báez para la presidencia. En cambio, para las vicepresidencias se presentaron varias candidaturas y cada una buscó el respaldo necesario.

Rodríguez insistió en que la mayoría de la coalición sigue siendo la misma y descartó que el resultado signifique un distanciamiento definitivo del gobierno municipal. Sin embargo, reconoció que el alcalde podría no haber quedado satisfecho con la manera en que se resolvió la elección.