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César Ricardo Rojas deja la Secretaría de Educación de Cúcuta
El funcionario estuvo en el cargo desde marzo de 2025 hasta octubre de 2026.
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Cesar Ricardo Rojas
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Viernes, 16 de Octubre de 2026

César Ricardo Rojas terminó su periodo como secretario de Educación de Cúcuta, cargo que ocupó desde marzo de 2025.

Durante su gestión, la dependencia estuvo al frente de proyectos de infraestructura escolar, cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y fortalecimiento del transporte para estudiantes de zonas rurales, urbanas y de frontera.

A través de un mensaje de despedida, Rojas agradeció al equipo de la Secretaría, rectores y docentes por el trabajo realizado durante su permanencia en el cargo.

Hasta el momento, se espera conocer quién asumirá la dirección de esta dependencia municipal.

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