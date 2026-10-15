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Abelardo de la Espriella visitó por sorpresa tres ministerios y lanzó advertencia contra la corrupción
El mandatario recorrió las sedes de Hacienda, Interior y Cultura, donde se reunió con funcionarios y reiteró su compromiso de combatir la corrupción y la politiquería en las entidades del Estado.
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dsifontes
VISITA DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Jueves, 15 de Octubre de 2026

Este jueves 15 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de poner en marcha una visita a varios de los ministerios a su cargo.

Según la información conocida, el mandatario llegó de sorpresa a las sedes del Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior y Ministerio de Cultura, donde la finalidad era la de conocer a los funcionarios y enviar un mensaje contra la corrupción.

"Yo no entiendo cómo es que un presidente puede ejercer sin conocer a la gente que trabaja en el gobierno, sin visitar las distintas dependencias del Estado”, afirmó De la Espriella en un mensaje publicado.

En su mensaje agregó "Aquí hay una decisión política clara: conocer el Estado, hablar con los funcionarios directamente y dejarles claro que aquí en este gobierno, en la era del tigre, en la patria milagro no se acepta ni la politiquería ni la corrupción”.

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El mandatario resaltó la importancia del jefe de Estado como el gerente de una compañía, resaltando que "es imposible sacar una empresa adelante si el gerente no está pendiente haciendo microgerencia, departamento por departamento, dependencia por dependencia, como corresponde".

A su llegada al Ministerio de hacienda, el mandatario fue recibido por el ministro Miguel Gómez Martínez y posteriormente por varios de los funcionarios de la cartera económica del gobierno, en donde De la Espriella pudo tomarse fotos con varios de ellos.

De la misma forma paso en el Ministerio del Interior, donde fue recibido por el ministro Rodrigo Lara y varios viceministros en la entrada a la cartera política.

 

Imagen eliminada.

 

El presidente recorrió varios de los pasillos del Ministerio del Interior, entregó unas palabras a los funcionarios y le presentaron el direccionamiento y la misionalidad de la entidad.

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También llegó a la sede del Ministerio de las Culturas, ubicada en el centro de Bogotá, donde fue recibido por la ministra Paola Holguín y varios de sus funcionarios.

Acompañado de la ministra, el presidente conoció la sede del Ministerio y entregó algunas palabras a los funcionarios desde el museo de Santa Clara, el cual es una antigua iglesia construida en el siglo XVII convertida en museo.

Con la conformación inicial del denominado "empalme anticorrupción" y citando varias de sus declaraciones hechas en eventos públicos, una de las principales banderas de Abelardo de la Espriella es atacar la corrupción y hasta "acabar con las roscas".

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