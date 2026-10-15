Chocó: gobernadora denuncia que ataques con drones supera capacidad de respuesta

La gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció un grave ataque terrorista en la tarde de ayer contra la base del Ejército Nacional ubicada en el municipio de San José del Palmar.

La acción armada se ejecutó mediante un enjambre de drones que hizo detonar de manera simultánea 21 granadas sobre las instalaciones militares. Como resultado de la ofensiva, nueve uniformados resultaron heridos.

La mandataria confirmó que los efectivos afectados ya fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad de Medellín para recibir atención médica especializada. Córdoba-Curi atribuyó la responsabilidad del hecho al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y advirtió sobre el "permanente asedio" que mantiene esta organización criminal contra la Fuerza Pública y la población civil, ensañándose de manera crítica con la subregión del San Juan.

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"El uso de drones y otras tecnologías armadas superan la capacidad de nuestros territorios para protegerse en medio estas acciones de terrorismo que se están agravando", aseguró mediante la red social X.

El ataque se registró, además, en medio de una falla masiva en los servicios de conectividad y redes de comunicaciones que afecta actualmente a varias zonas del departamento, denunció la mandataria regional.

San José del Palmar, por demás, fue el epicentro del terremoto que el pasado 10 de agosto causó una tragedia social principalmente en el suroccidente del país.

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