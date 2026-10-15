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Fiscalía cita por cuarta vez a Eva Ferrer
Será el miércoles 21 de octubre de manera virtual. La exasesora deberá ampliar sus declaraciones sobre el entorno de la la exprimera dama, Verónica Alcocer.
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valents2121
Eva Ferrer y Verónica Alcocer
Colprensa
Colprensa
Jueves, 15 de Octubre de 2026

La Fiscalía General de la Nación citó a Eva Ferrer Galcerán  la exasesora presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, para que el miércoles 21 de octubre amplie sus declaraciones en torno a la exprimera dama, Verónica Alcocer.

La diligencia se realizará de manera virtual, dado que Ferrer está en España, según anunció ayer su abogado defensor. Ferrer no ha asistido a las tres citaciones previas el 27 de agosto,  el 29 de septiembre de 2026 y ayer, 14 de octubre.

La investigación tiene origen en una serie de grabaciones filtradas por la revista Semana en las que Ferrer, entonces mejor amiga de la exprimera dama, habla de graves hechos de corrupción, uso de testaferros y manejo irregular de recursos en su entorno cercano.

Lea aquí: Verónica Alcocer pide a la Fiscalía detalles de investigación tras señalamientos de Eva Ferrer

A esa investigación se sumarán las declaraciones entregadas este fin de semana, en las que se revelan episodios graves sobre el supuesto movimiento de dinero en efectivo e irregularidades de seguridad.

Ferrer aseguró que se habrían hecho viajes no registrados en el avión oficial a Venezuela para transportar fondos e insumos no declarados, y señaló a cercanos a la primera dama de mover capitales sin control. Entre esos insumos, habría aparentemente 2,5 millones de dólares y hasta droga.

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