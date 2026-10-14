Ejército abrió convocatoria para formar oficiales en 2027: estos son los requisitos

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC), en Bogotá, abrió la convocatoria 2027-1 para jóvenes colombianos interesados en convertirse en oficiales del Ejército Nacional y cursar una carrera profesional al mismo tiempo.

El programa contempla cuatro años de formación en Ciencias Militares, distribuidos en ocho semestres, y la posibilidad de escoger entre cinco carreras complementarias: Ingeniería Civil, Derecho, Administración Logística, Educación Física y Relaciones Internacionales.

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De acuerdo con la información de la convocatoria, el ingreso de los seleccionados está previsto para el 15 de enero de 2027. El proceso de admisión incluye evaluaciones psicométricas, exámenes médicos, pruebas físicas en tierra y agua, prueba de inglés, entrevista con un oficial superior y visita domiciliaria, entre otras etapas.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar?

Los aspirantes deben ser menores de 21 años al momento del ingreso y contar con título de bachiller o estar cursando el último grado escolar. También deben cumplir las condiciones establecidas por la institución en materia de nacionalidad, antecedentes y resultados de las pruebas Saber 11.

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La selección contempla diferentes evaluaciones para determinar si los candidatos cumplen con las exigencias académicas, físicas y personales de la formación militar.

Descuentos y beneficios para los aspirantes

La convocatoria contempla beneficios económicos para determinados grupos de aspirantes. Entre ellos se encuentran:

30 % de descuento en la matrícula académica para hijos de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército, activos, retirados o pensionados por invalidez.

30 % de descuento para aspirantes pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas.

10 % de descuento para el segundo hijo de familias que tengan más de un hijo cursando su formación militar y profesional en la ESMIC.

100 % de descuento , según lo establecido en la ley, para quienes hayan prestado servicio militar.

Gratuidad en el concepto de matrícula para quienes pertenezcan a los niveles A, B o C del Sisbén.

Los descuentos no son acumulables, por lo que cada aspirante podrá acceder únicamente a uno de los beneficios, siempre que cumpla las condiciones correspondientes.

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¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

Los interesados pueden consultar los requisitos completos y realizar el proceso de inscripción a través de la página oficial de la Escuela Militar de Cadetes.

La institución advirtió que no autoriza intermediarios ni tramitadores para gestionar inscripciones, pagos, citaciones, resultados o admisiones, por lo que recomendó utilizar únicamente sus canales oficiales.

Inscripciones y más información: Convocatoria 2027-1 para oficiales del Ejército y carreras complementarias.

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova está ubicada en la calle 80 n.º 38-00, en Bogotá.

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