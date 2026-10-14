Presidente del Senado pide investigar denuncia sobre magnicidio de Miguel Uribe

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, le pidió este miércoles a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que aperture una investigación formal, tras la denuncia que hizo María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, quien afirmó tener información de que la orden de acabar con la vida del congresista y precandidato presidencial habría salido del Legislativo.



Para Henríquez, estos señalamientos son muy graves y en la carta que le envió a la fiscal Camargo pidió “respetuosamente que la Fiscalía adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal”.

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Para el Presidente del Senado las denuncias “son de la mayor gravedad. Yo le he solicitado a la Fiscal General de la Nación que se adelante con toda la celeridad del caso, las investigaciones. Debemos saber quién está detrás de este magnicidio y si resulta alguien del Congreso de la República, sea quien fuera implicado, que le caiga todo el peso de la ley”.



Indicó además que “pongo a disposición de las autoridades competentes toda la colaboración institucional que, dentro del marco de nuestras atribuciones constitucionales y legales, pueda construir al esclarecimiento de estos hechos”.



"La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República", aseguró Tarazona en declaraciones a la prensa local, al sostener que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.

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