La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Presidente del Senado pide investigar denuncia sobre magnicidio de Miguel Uribe
Honorio Henríquez solicitó a la fiscal general esclarecer los señalamientos de María Claudia Tarazona, quien afirmó que la orden del crimen habría salido del Congreso.
Authored by
crojas
MAGNICIDO DE MIGUEL URIBE TURBAY
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, le pidió este miércoles a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que aperture una investigación formal, tras la denuncia que hizo María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, quien afirmó tener información de que la orden de acabar con la vida del congresista y precandidato presidencial habría salido del Legislativo.

Para Henríquez, estos señalamientos son muy graves y en la carta que le envió a la fiscal Camargo pidió “respetuosamente que la Fiscalía adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal”.

Lea: Colombia e Israel restablecen su Tratado de Libre Comercio tras un año de tensiones diplomática

Para el Presidente del Senado las denuncias “son de la mayor gravedad. Yo le he solicitado a la Fiscal General de la Nación que se adelante con toda la celeridad del caso, las investigaciones. Debemos saber quién está detrás de este magnicidio y si resulta alguien del Congreso de la República, sea quien fuera implicado, que le caiga todo el peso de la ley”.

Indicó además que “pongo a disposición de las autoridades competentes toda la colaboración institucional que, dentro del marco de nuestras atribuciones constitucionales y legales, pueda construir al esclarecimiento de estos hechos”.

"La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República", aseguró Tarazona en declaraciones a la prensa local, al sostener que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13

Recomendados para ti
Temas del Día
Asesinato Dragoneante Inpec
Asesinato Dragoneante Inpec
¿Le declaran la guerra a la cárcel? La Familia P estaría detrás de las horas de muerte, granadas y sangre en Cúcuta
La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Norte de Santander y Santander tendrían $13,4 billones en inversiones del PND 2026-2030
Leonardo Favio Oliveros
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Ingeniero cucuteño representará a Colombia en encuentro internacional sobre ciberseguridad
La Opinión