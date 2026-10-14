Aquí no se esconde nada: primera dama anunciará el destino de las donaciones para las víctimas del terremoto

Ana Lucía Pineda, la primera dama y esposa del presidente, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo viernes le informará al país el manejo que se le ha dado a las donaciones recaudadas, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.



Esta decisión se da en medio de cuestionamientos y acusaciones en redes sociales, por parte de sectores de oposición, sobre el manejo de esos recursos.



“Han sido muchísimos los ataques y una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que yo soy ni de lo que representa. Yo hago las cosas como la ley lo describe”, señaló Pineda.



En declaraciones entregadas a Telecaribe señaló que tiene contabilizados todos los dineros que recibió en la campaña ‘Colombia un solo corazón’, en donde actuó como articuladora entre el Gobierno y las empresas privadas.

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Pineda aseguró que frente a esos recursos decidió, junto a su equipo de trabajo, “no tocarlos hasta llegar a la fase dos de la reconstrucción”, por lo que insistió en su compromiso de llevarle ayudas a las familias más damnificadas y poder reconstruir las viviendas afectadas.



En ese sentido, sostuvo que a más tardar el viernes publicará en la página web oficial de su fundación la rendición de cuentas de los recursos recolectados y como estos serán utilizados, insistiendo en que “aquí no se esconde nada”.



Aseguró que continuará en su premisa de ayudar de la mejor manera a las más de 400.000 personas afectadas por el terremoto, porque “yo no puedo dedicarme a reconstruir de una manera irresponsable, porque reconstruir no significa poner una casa nueva donde una se cayó. Yo tengo que regirme bajo la ley”, afirmó.

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