La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Aquí no se esconde nada: primera dama anunciará el destino de las donaciones para las víctimas del terremoto
La primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció que este viernes publicará la rendición de cuentas sobre las donaciones recaudadas para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.
Authored by
dsifontes
ANA LUCIA PINEDA
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Ana Lucía Pineda, la primera dama y esposa del presidente, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo viernes le informará al país el manejo que se le ha dado a las donaciones recaudadas, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Esta decisión se da en medio de cuestionamientos y acusaciones en redes sociales, por parte de sectores de oposición, sobre el manejo de esos recursos.

“Han sido muchísimos los ataques y una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que yo soy ni de lo que representa. Yo hago las cosas como la ley lo describe”, señaló Pineda.

En declaraciones entregadas a Telecaribe señaló que tiene contabilizados todos los dineros que recibió en la campaña ‘Colombia un solo corazón’, en donde actuó como articuladora entre el Gobierno y las empresas privadas.

Puede leer: Apenas estamos calentando: Iván Cepeda anuncia que las protestas continuarán

Pineda aseguró que frente a esos recursos decidió, junto a su equipo de trabajo, “no tocarlos hasta llegar a la fase dos de la reconstrucción”, por lo que insistió en su compromiso de llevarle ayudas a las familias más damnificadas y poder reconstruir las viviendas afectadas.

En ese sentido, sostuvo que a más tardar el viernes publicará en la página web oficial de su fundación la rendición de cuentas de los recursos recolectados y como estos serán utilizados, insistiendo en que “aquí no se esconde nada”.

Aseguró que continuará en su premisa de ayudar de la mejor manera a las más de 400.000 personas afectadas por el terremoto, porque “yo no puedo dedicarme a reconstruir de una manera irresponsable, porque reconstruir no significa poner una casa nueva donde una se cayó. Yo tengo que regirme bajo la ley”, afirmó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Asesinato Dragoneante Inpec
Asesinato Dragoneante Inpec
¿Le declaran la guerra a la cárcel? La Familia P estaría detrás de las horas de muerte, granadas y sangre en Cúcuta
La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Norte de Santander y Santander tendrían $13,4 billones en inversiones del PND 2026-2030
Leonardo Favio Oliveros
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Ingeniero cucuteño representará a Colombia en encuentro internacional sobre ciberseguridad
La Opinión