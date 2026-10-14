La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Apenas estamos calentando: Iván Cepeda anuncia que las protestas continuarán
Iván Cepeda aseguró que las movilizaciones continuarán durante los próximos días y afirmó que la jornada de protestas de este miércoles 14 de octubre apenas comienza.
Authored by
dsifontes
IVÁN CEPEDA
La opinión
La Opinión
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

El senador Iván Cepeda, líder de la oposición, anunció que las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre podrían extenderse durante los próximos días. Durante una declaración a medios de comunicación, aseguró que la jornada apenas comienza y que las manifestaciones continuarán.

“Sí, claro. Esto vamos a comenzar, apenas estamos calentando”, afirmó Cepeda al ser consultado sobre la posibilidad de que las protestas se prolonguen.

El congresista también señaló que la movilización avanzará de manera gradual y pidió mantener la calma. “Esto es con calma. Con calma, pero cada vez más afirmativos”, expresó.

Las declaraciones se produjeron durante la jornada de movilizaciones convocada por diferentes sectores sociales, sindicales y políticos en varias ciudades del país, en medio de las diferencias entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y sectores de la oposición.

Puede leer: Demandan decreto de Abelardo de la Espriella que regula la protesta social

Entre los motivos de las protestas figuran la defensa de las reformas sociales, las reivindicaciones del magisterio y las preocupaciones por las nuevas disposiciones sobre el manejo de la protesta social. 

Antes de la movilización, Cepeda había defendido el derecho a la protesta pacífica y cuestionado el nuevo protocolo gubernamental para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. 

Por ahora, su declaración apunta a la continuidad de las movilizaciones, aunque no precisa cuáles serán los puntos de concentración ni la agenda concreta para los próximos días.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Asesinato Dragoneante Inpec
Asesinato Dragoneante Inpec
¿Le declaran la guerra a la cárcel? La Familia P estaría detrás de las horas de muerte, granadas y sangre en Cúcuta
La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Norte de Santander y Santander tendrían $13,4 billones en inversiones del PND 2026-2030
Leonardo Favio Oliveros
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
Ingeniero cucuteño representará a Colombia en encuentro internacional sobre ciberseguridad
La Opinión