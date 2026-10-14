Apenas estamos calentando: Iván Cepeda anuncia que las protestas continuarán

El senador Iván Cepeda, líder de la oposición, anunció que las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre podrían extenderse durante los próximos días. Durante una declaración a medios de comunicación, aseguró que la jornada apenas comienza y que las manifestaciones continuarán.

“Sí, claro. Esto vamos a comenzar, apenas estamos calentando”, afirmó Cepeda al ser consultado sobre la posibilidad de que las protestas se prolonguen.

El congresista también señaló que la movilización avanzará de manera gradual y pidió mantener la calma. “Esto es con calma. Con calma, pero cada vez más afirmativos”, expresó.

Las declaraciones se produjeron durante la jornada de movilizaciones convocada por diferentes sectores sociales, sindicales y políticos en varias ciudades del país, en medio de las diferencias entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y sectores de la oposición.

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Entre los motivos de las protestas figuran la defensa de las reformas sociales, las reivindicaciones del magisterio y las preocupaciones por las nuevas disposiciones sobre el manejo de la protesta social.

Antes de la movilización, Cepeda había defendido el derecho a la protesta pacífica y cuestionado el nuevo protocolo gubernamental para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

Por ahora, su declaración apunta a la continuidad de las movilizaciones, aunque no precisa cuáles serán los puntos de concentración ni la agenda concreta para los próximos días.