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Línea Reportiva y el fútbol veterano que se vive en Atalaya
El certamen dinamiza el comercio informal del sector e involucra arbitraje de categoría profesional
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Torneo Línea Reportiva. Foto: Redes sociales
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Miércoles, 14 de Octubre de 2026

En la ciudadela Juan Atalaya, el fútbol aficionado para veteranos se ha convertido en un espectáculo deportivo en canchas como La Bombonera, La Laguna y 20 de Julio. Esto ha sido posible gracias al trabajo de Línea Reportiva, una organización liderada por Orlando Prieto, conocido como Repollo, que reúne a jugadores, aficionados y comerciantes alrededor del deporte.

Línea Reportiva nació de la necesidad de contar con una organización que promoviera torneos de fútbol aficionado en Atalaya. Por ello, Repollo, puso en marcha esta iniciativa que, desde 1998, se ha encargado de organizar competencias para jugadores mayores de 30 años.

“La invitación es a que vengan a compartir y ayudarnos entre todos”, expresó

Lea aquí: ¡Los barrios y la pasión futbolera! Así se viven los torneos de fútbol amateur en

Competencias de Línea Reportiva

Actualmente, organizan seis competencias: Copa Senior A, categoría 50 años; Copa Élite de Gladiadores, categoría 50; Liga Élite de Triunfadores, categoría 45; Liga Paso de Vencedores, categorías de 40 a 50 años; Copa Élite Colombiana, categoría 40, y Liga de Campeones, para jugadores de 30 a 40 años.

En la mayoría de los torneos, el formato de competencia comienza con una fase de liga en la que todos los equipos se enfrentan entre sí. Posteriormente, los ocho primeros avanzan a los cuartos de final, seguidos de las semifinales y la gran final.

Una particularidad de los certámenes es la realización de copas de bronce y plata. La de bronce reúne a los equipos que no clasifican a las fases eliminatorias, mientras que la de plata está destinada a los conjuntos que no logran avanzar a las semifinales de su respectiva competencia.

Este jueves, en La Bombonera, se disputará la final de la Copa Senior A, que enfrentará a PintuCúcuta y Vidrios Fuentes, a las 3:30 de la tarde.

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Entre los proyectos de Repollo está ampliar la oferta deportiva con dos nuevas competencias: una categoría abierta, en la que puedan participar jóvenes, y un torneo femenino.

“Vamos a hacer que ellos se enamoren un poco más del deporte y se empiecen a alejar de las malas influencias”, manifestó el organizador.

Importancia comercial

El fútbol de este torneo no solo convoca a deportistas y aficionados, sino que también representa una oportunidad de sustento para los comerciantes del sector.

Elisa Mantilla, vendedora de bebidas como agua y gaseosas a las afueras de la cancha La Bombonera, destacó la importancia de los partidos para sus ingresos diarios.

“Si no hay partido, no vendo. Soy cabeza de hogar y con este trabajo puedo sustentar mi hogar”, aseguró Mantilla.

Entre los jugadores que han pasado por el fútbol profesional y han participado en los torneos del certamen se destacan Diego Peralta y José Luis Bueno.

Luis Villamizar, integrante del equipo Créditos Pinto, señaló que el torneo Senior A representa una gran oportunidad para salir de la rutina laboral y disfrutar del fútbol.

Por su parte, William Quintero, jugador de PintuCúcuta, equipo que disputará la final del Senior A, destacó el nivel competitivo de los encuentros y la mentalidad ganadora de los participantes.

“Mi mentalidad es siempre salir campeón”, afirmó Quintero.

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Arbitraje de nivel profesional

Una de las características de estas competencias es la participación de árbitros con experiencia en el fútbol profesional, quienes se encargan de dirigir los encuentros y contribuyen al nivel competitivo de los torneos.

Entre ellos está la cucuteña Lucy Méndez, árbitra asistente de la categoría A femenina, quien estuvo presente en el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional Femenina de Fútbol de Colombia de este año.

“Estos torneos nos sirven mucho como asistentes por el nivel de competencia y las jugadas que se ven en cada encuentro”, destacó Méndez.

Ricardo Pabón, árbitro de primera división del fútbol profesional colombiano, señaló que estos certámenes también les permiten a los jueces fortalecer su experiencia y carácter en el terreno de juego.

“Línea Reportiva nos brinda la experiencia de dirigir partidos con jugadores veteranos”, concluyó Pabón.

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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