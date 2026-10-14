Línea Reportiva y el fútbol veterano que se vive en Atalaya

En la ciudadela Juan Atalaya, el fútbol aficionado para veteranos se ha convertido en un espectáculo deportivo en canchas como La Bombonera, La Laguna y 20 de Julio. Esto ha sido posible gracias al trabajo de Línea Reportiva, una organización liderada por Orlando Prieto, conocido como Repollo, que reúne a jugadores, aficionados y comerciantes alrededor del deporte.

Línea Reportiva nació de la necesidad de contar con una organización que promoviera torneos de fútbol aficionado en Atalaya. Por ello, Repollo, puso en marcha esta iniciativa que, desde 1998, se ha encargado de organizar competencias para jugadores mayores de 30 años.

“La invitación es a que vengan a compartir y ayudarnos entre todos”, expresó

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Competencias de Línea Reportiva

Actualmente, organizan seis competencias: Copa Senior A, categoría 50 años; Copa Élite de Gladiadores, categoría 50; Liga Élite de Triunfadores, categoría 45; Liga Paso de Vencedores, categorías de 40 a 50 años; Copa Élite Colombiana, categoría 40, y Liga de Campeones, para jugadores de 30 a 40 años.

En la mayoría de los torneos, el formato de competencia comienza con una fase de liga en la que todos los equipos se enfrentan entre sí. Posteriormente, los ocho primeros avanzan a los cuartos de final, seguidos de las semifinales y la gran final.

Una particularidad de los certámenes es la realización de copas de bronce y plata. La de bronce reúne a los equipos que no clasifican a las fases eliminatorias, mientras que la de plata está destinada a los conjuntos que no logran avanzar a las semifinales de su respectiva competencia.

Este jueves, en La Bombonera, se disputará la final de la Copa Senior A, que enfrentará a PintuCúcuta y Vidrios Fuentes, a las 3:30 de la tarde.

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Entre los proyectos de Repollo está ampliar la oferta deportiva con dos nuevas competencias: una categoría abierta, en la que puedan participar jóvenes, y un torneo femenino.

“Vamos a hacer que ellos se enamoren un poco más del deporte y se empiecen a alejar de las malas influencias”, manifestó el organizador.