El paso de Camila Osorio por Wuhan terminó con un retiro en la primera ronda

El paso de Camila Osorio (67) por Wuhan terminó este martes luego de retirarse de su partido de primera ronda, donde enfrentaba a la estadounidense Ann Li (31), tras recibir el beneficio de Lucky Loser.

La tenista cucuteña, que había quedado eliminada en la última ronda clasificatoria al caer ante la estadounidense Katie Volynets, se despidió del certamen de categoría WTA 1000 cuando disputaba el segundo set ante Li.

Cuando el marcador indicaba un claro dominio de la norteamericana con 6-1 y 3-0, la nortesantandereana pidió asistencia médica y tomó la decisión de retirarse por una queja que aún no fue informada por su equipo.

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Osorio, que venía de dejar buenas impresiones en el China Open alcanzando la segunda ronda, tiene en su gira asiática una parada en el WTA 250 de Osaka (Japón), a celebrarse desde la próxima semana.

En Wuhan, la jugadora colombiana completó su tercera participación sin poder superar la primera fase en ninguna de sus presentaciones. De haber ganado ante Li, se citaría en la segunda instancia con Aryna Sabalenka, la número uno del mundo.

Con Ann Li, Camila Osorio completó su séptimo juego en el circuito profesional con un registro de cinco victorias para la estadounidense (Tenerife, 2021; Guangzhou, 2025; Australia Open, 2026; Monterrey, 2026; y Wuhan, 2026) y dos para la cafetera (US Open, 2022; y Beijing, 2025).

Esta edición del torneo de Wuhan fue más que curiosa para Osorio. En la primera ronda de la qualy debía enfrentarse con Lin Zhu (199), pero finalmente le cambiaron de rival y superó a la italiana Tyra Grant con parciales de 6-7, 6-2 y 6-4 antes de caer ante Volynets 3-6, 6-3 y 6-4.

El beneficio de Lucky Loser fue otorgado ante la baja de Qinwen Zheng, campeona del China Open.

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