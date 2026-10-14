Llena de cucuteños, la Selección Colombia afronta el Mundial de gimnasia artística en Rotterdam

Con la misión de hacer un gran trabajo en la prueba por equipos, la Selección Colombia de gimnasia artística aterrizó en Rotterdam, Países Bajos, donde disputará el Campeonato Mundial de esta disciplina desde el 17 de octubre.

La delegación nacional, que estuvo la semana pasada preparándose en España, llegó con los gimnastas más fuertes que tiene el país, entre ellos cuatro cucuteños: Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Zabala y Jorman Álvarez, además del antioqueño Thomas Mejía y el tolimense Felipe Ramos.

El grupo colombiano llegó a territorio europeo con el director Jairo Ruiz Casas a la cabeza, junto con los entrenadores Jossimar Calvo y Leonardo González, así como el fisioterapeuta José Orlando Arias.

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Ruiz, en diálogo con La Opinión, señaló que tienen como objetivo hacer una muy buena presentación entre los 24 mejores equipos del mundo pensando en el Mundial del año siguiente donde se jugarían la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

El estudio previo del equipo colombiano fijó como delegaciones más fuertes a China, Rusia, Japón, Suiza, Reino Unido, Italia, Canadá y Corea del Sur. Las tres primeras selecciones se clasificarán a los Olímpicos.

El calendario tiene marcado como inicio de competencia el sábado 17 de octubre con las rondas clasificatorias, el 20 de octubre las finales por equipos, el 22 octubre la general individual masculina y entre 23 y 24 las finales por aparatos.

A hacer historia

Si bien el objetivo está marcado sobre la competencia por equipos, Colombia tiene como carta fuerte a Ángel Barajas, medallista de plata en barra fija de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Barajas vive un muy buen año destacándose en múltiples pruebas en sus dos aparatos fuertes: barra fija y barras paralelas. Cosechó medallas en diferentes paradas de la Copa Mundo (fue primero del acumulativo en paralelas), en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, el Campeonato Panamericano de Río y los Juegos Suramericanos de Santa Fe.