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Llena de cucuteños, la Selección Colombia afronta el Mundial de gimnasia artística en Rotterdam
En la nómina colombiana figuran los cucuteños Ángel Barajas, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Yan Zabala, los entrenadores Jairo Ruiz y Jossimar Calvo, y el fisioterapeuta José Arias.
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gcontreras
Selección Colombia de gimnasia artística 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Con la misión de hacer un gran trabajo en la prueba por equipos, la Selección Colombia de gimnasia artística aterrizó en Rotterdam, Países Bajos, donde disputará el Campeonato Mundial de esta disciplina desde el 17 de octubre.

La delegación nacional, que estuvo la semana pasada preparándose en España, llegó con los gimnastas más fuertes que tiene el país, entre ellos cuatro cucuteños: Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Zabala y Jorman Álvarez, además del antioqueño Thomas Mejía y el tolimense Felipe Ramos.

El grupo colombiano llegó a territorio europeo con el director Jairo Ruiz Casas a la cabeza, junto con los entrenadores Jossimar Calvo y Leonardo González, así como el fisioterapeuta José Orlando Arias.

Lea aquí: Cúcuta Futsal dio el primer golpe en los cuartos de final de la Liga 2026

Ruiz, en diálogo con La Opinión, señaló que tienen como objetivo hacer una muy buena presentación entre los 24 mejores equipos del mundo pensando en el Mundial del año siguiente donde se jugarían la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 

El estudio previo del equipo colombiano fijó como delegaciones más fuertes a China, Rusia, Japón, Suiza, Reino Unido, Italia, Canadá y Corea del Sur. Las tres primeras selecciones se clasificarán a los Olímpicos.

El calendario tiene marcado como inicio de competencia el sábado 17 de octubre con las rondas clasificatorias, el 20 de octubre las finales por equipos, el 22 octubre la general individual masculina y entre 23 y 24 las finales por aparatos.

A hacer historia

Si bien el objetivo está marcado sobre la competencia por equipos, Colombia tiene como carta fuerte a Ángel Barajas, medallista de plata en barra fija de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Barajas vive un muy buen año destacándose en múltiples pruebas en sus dos aparatos fuertes: barra fija y barras paralelas. Cosechó medallas en diferentes paradas de la Copa Mundo (fue primero del acumulativo en paralelas), en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, el Campeonato Panamericano de Río y los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

Ángel Barajas-Juegos Suramericanos

“Me siento bastante bien, tranquilo. Quiero hacer una muy buena representación tanto individual como colectivamente. Las aspiraciones son llegar a una final y demostrar lo que he trabajado durante tanto tiempo”, aseguró el cucuteño.

Ángel afrontará su segundo Mundial en la categoría mayores tras el presentado el año pasado en Yakarta, Indonesia, cuando ocupó el sexto lugar en el All-Around y cuarto en paralelas, siendo la mejor presentación histórica para un cafetero.

En esta misma cita orbital estuvo Yan Zabala, gimnasta que también sumó medallas a lo largo del año en fija y paralelas.

Camilo Vera viene de una temporada de altos y bajos debido a algunas lesiones, pero su capacidad no es puesta en duda. En el cierre de 2025, el nortesantandereano de 19 años fue oro en fija y paralelas en el Mundial Juvenil de Manila, Filipinas.

El otro rojinegro es Jorman Álvarez, de largo proceso, quien es fuerte en paralelas, pero también se le ha enfocado en anillas. 

El paisa Thomas Mejía llega con un buen presente tras coronarse campeón de la general individual de los Juegos Suramericanos y ser oro en suelo.El tolimense Juan Ramos se presenta como suplente.

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