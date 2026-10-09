La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
¡En lo más alto! Norte de Santander, campeón del Nacional Interligas Sub-13 de baloncesto
El quinteto departamental femenino se consagró en Barranquilla de forma invicta.
Authored by
gcontreras
Norte de Santander, campeón interligas baloncesto sub-13.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 9 de Octubre de 2026

Sin perder algún compromiso,  la selección Norte de Santander de baloncesto femenino Sub-13 se consagró en el Campeonato Nacional Interligas, celebrado en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla. 

La tarde del miércoles, el quinteto departamental afrontó su séptimo partido y derrotó en la final a Guaviare con un apretado marcador de 42-40.

Lea aquí: Mientras siga compitiendo quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar: Egan Bernal

Las jóvenes deportistas, al mando de José Baquero, tuvieron un andar exitoso en el certamen, siendo primeras del Grupo C tras sus triunfos sobre Atlántico (44-22), Nariño (33-20), Cundinamarca B (71-16) y Putumayo (45-23); en cuartos de final despachó a Risaralda (41-28) y en semifinales a Santander (46-31).

“Fue muy gratificante lo que se hizo. Este equipo tuvo mucha garra, muchas ganas. Enfatizamos el trabajo en la parte psicológica de las niñas para que entendieran que sí podíamos ser campeones y ocupar un gran puesto nacional. Lo creyeron y se unieron como grupo”, afirmó Baquero, quien fue asistido por Harold Escobar.

Un plantel aguerrido

La nómina campeona estuvo formada por 12 jugadoras: Victoria Gutiérrez (elegida mejor jugadora del torneo), Isabella del Toro (MVP de la final), Sofía Aguilar, Sara Jaimes, Jaydi Cortés, Paula Rodríguez, Gisley Pérez, Mariana Jaramillo, Anny Labrador, Karyn Fernández, Shaira Cortés y Mariangel Sanna. 

El estratega reconoció que fue clave el acompañamiento de padres de familia y el apoyo de la Liga Nortesantandereana de Baloncesto.

Norte de Santander, campeón interligas baloncesto sub-13.

“Se sacrificaron muchas cosas para cumplir con la planificación. Fue un trabajo de todos. De la Liga, del profe Ricardo Rodríguez y Harold Escobar. Fueron dos meses de muchos esfuerzos y dedicación entrenando cinco días a la semana, un proceso de ver jugadoras de diversos clubes”, contó el experimentado entrenador guajiro radicado en Cúcuta.

El plantel fue integrado por talentos del Club Bravos, Cúcuta Norte y Baqueros, y donde se incluyó a la jugadora cartagenera Isabella del Toro, quien decidió competir con el quinteto nortesantandereano.

“Nuestro equipo tiene niñas muy aguerridas, muy entregadas y muy unidas. Eso hace que dentro de la cancha las cosas se vean más fáciles en el juego colectivo. Estas niñas se multiplicaron en la cancha, defendiendo en toda la cancha, sin dejar respirar al contrincante, y eso se vio reflejado durante todo el torneo. Hay mucha condición en este grupo. Queremos seguir trabajando para aportarle al baloncesto nacional”, resaltó el seleccionador, quien en 2024 fue bronce con esta misma categoría.

Conozca: ¡El clásico fue rojinegro! Cúcuta Deportivo eliminó a Bucaramanga y se instaló en los cuartos de final de la Supercopa

En los últimos años, los mejores registros que tuvo esta categoría, a la que anteriormente se le denominaba como Pasarela, fueron dos subcampeonatos en 2016 (Cúcuta) y 2019 (Montería). Este título trae al recuerdo el alcanzando por la categoría Infantil en Pamplona, durante diciembre de 1998.

En las categorías formativas femeninas, Norte de Santander vive un buen momento. En el reciente Mundial Sub-17 aportó a dos de sus jugadoras María Mar Superlano y Hannah Flórez (hoy deportista de Antioquia).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Sobreocupación también golpea la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz
Sobreocupación también golpea la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz
Sobreocupación también golpea la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz
La Opinión
Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, convocó al gremio docente al paro nacional del 14 de octubre./Foto Archivo
Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, convocó al gremio docente al paro nacional del 14 de octubre./Foto Archivo
Magisterio de Norte de Santander anuncia movilización para el 14 de octubre
Orlando Carvajal
Cucuteño Plan Nacional de Desarrollo.
Cucuteño Plan Nacional de Desarrollo.
Un nortesantandereano, protagonista en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo
La Opinión