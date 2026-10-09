¡En lo más alto! Norte de Santander, campeón del Nacional Interligas Sub-13 de baloncesto

Sin perder algún compromiso, la selección Norte de Santander de baloncesto femenino Sub-13 se consagró en el Campeonato Nacional Interligas, celebrado en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla.

La tarde del miércoles, el quinteto departamental afrontó su séptimo partido y derrotó en la final a Guaviare con un apretado marcador de 42-40.

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Las jóvenes deportistas, al mando de José Baquero, tuvieron un andar exitoso en el certamen, siendo primeras del Grupo C tras sus triunfos sobre Atlántico (44-22), Nariño (33-20), Cundinamarca B (71-16) y Putumayo (45-23); en cuartos de final despachó a Risaralda (41-28) y en semifinales a Santander (46-31).

“Fue muy gratificante lo que se hizo. Este equipo tuvo mucha garra, muchas ganas. Enfatizamos el trabajo en la parte psicológica de las niñas para que entendieran que sí podíamos ser campeones y ocupar un gran puesto nacional. Lo creyeron y se unieron como grupo”, afirmó Baquero, quien fue asistido por Harold Escobar.

Un plantel aguerrido

La nómina campeona estuvo formada por 12 jugadoras: Victoria Gutiérrez (elegida mejor jugadora del torneo), Isabella del Toro (MVP de la final), Sofía Aguilar, Sara Jaimes, Jaydi Cortés, Paula Rodríguez, Gisley Pérez, Mariana Jaramillo, Anny Labrador, Karyn Fernández, Shaira Cortés y Mariangel Sanna.

El estratega reconoció que fue clave el acompañamiento de padres de familia y el apoyo de la Liga Nortesantandereana de Baloncesto.