Mientras siga compitiendo quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar: Egan Bernal

Tras el adiós de Rigoberto Urán, Esteban Chaves y recientemente la semana pasada de Nairo Quintana del World Tour, el ciclismo colombiano despertó este jueves con la noticia del posible retiro del zipaquireño Egan Bernal, corredor de la escuadra británica Netcompany Ineos.

El rumor de la no continuidad de Egan en el ciclismo de elite la dio a conocer desde territorio europeo el periodista Daniel Benson, especialista en ciclismo y que ha estado al tanto de los fichajes que se vienen dando para la temporada 2027.

Según Benson, Bernal estaría pensando en un retiro prematuro con apenas 29 años y aún con buen camino por recorrer, pero la formación británica de momento no se había pronunciado sobre el asunto, por lo que el Netcompany-Ineos no le dio mucho eco a la noticia a pesar de que se viralizó como pan caliente.

Benson recalcó que Egan tiene un contrato vigente con el Ineos hasta 2029 y le sorprendía que el colombiano fuera a dar un paso al costado sabiendo que es un referente del equipo.

Horas más tarde, el pedalista cundinamarqués, campeón del Tour de Francia (2019) y del Giro de Italia (2021), emitió un comunicado, en el que aclara su compromiso con el equipo británico.

En la misiva publicada en su red social de Instagram, Egan comienza diciendo: “Quería compartir unas reflexiones con ustedes sobre el momento que estoy viviendo en lo personal y deportivo”.

A renglón seguido remarcó: “Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y por ahora mi intención es comenzar la próxima temporada”.

Desde este punto de vista, parcialmente ratifica que lo del retiro es un rumor y su deseo es cumplir con el contrato que lo mantiene vinculado por las tres siguientes temporadas”.

Está tranquilo

En otro de los apartes de la carta, Egan dice que ha hablado constantemente con los directores de su equipo, y el objetivo es seguir con ellos y, tal vez, el cierre de su carrera se dé una vez concluya el contrato. Para entonces Egan tendrá 32 años.

“He tenido conversaciones con el equipo y las personas que me acompañan y estamos todos en la misma página. Quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido.

Y añade que “no sé exactamente qué me depararán los próximos años y creo que tampoco tengo por qué saberlo todo en este momento”, subraya en la carta Egan Bernal.

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El zipaquireño es consciente de que el ciclismo ha cambiado y la preparación es más exigente, pero no se trata de correr por correr.

“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar.

No se trata simplemente de seguir y seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental, las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”.

Al final del comunicado, el ‘Joven Maravilla’ apuntó que por ahora “quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”.

Corredor resiliente

Hay que recordar que Egan surgió en el ciclomontañismo y hace 10 años llegó al ciclismo de elite de ruta de la mano del italiano Gianni Savio, fallecido hace dos años y quien lo catapultó al éxito. En 2019 y 2021 vivió su mejor etapa.

En 2022, el cundinamarqués sufrió un grave accidente que pudo haberlo apartado del ciclismo, pero su recuperación y dedicación le dieron la posibilidad de regresar a las grandes carreras y, a pesar de que ha tenido que someterse a varias cirugías, Bernal ha sido resistente, demostrando que tiene fuerza para seguir pedaleando.

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Su última mejor figuración en la presente temporada fue en los Nacionales de ciclismo, en los que se coronó campeón de ruta y la contrarreloj individual, décimo en la general del Giro de Italia, 20 en el Tour de Francia y subcampeón de la Lieja-Bastoña.

Egan iba a correr este sábado el Tour de Lombardía este domingo, última carrera de la temporada, pero decidió cerrar, el año en cuerdo con su equipo.

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