Colombia se mantiene en el once del Ranking FIFA que domina el campeón España

Colombia se mantuvo en el undécimo puesto de la Clasificación Mundial Masculina de a FIFA luego de una jornada internacional que incluyó 338 partidos de selecciones, informó la rectora del fútbol.



España conservó el primer lugar y amplió su ventaja sobre Argentina, que ocupa la segunda posición a casi 40 puntos. Francia se mantuvo tercera e Inglaterra cuarta.



Portugal protagonizó el principal ascenso entre las diez mejores selecciones. El equipo luso subió al quinto lugar y desplazó a Brasil al sexto. Marruecos ocupa la séptima posición, seguido de Bélgica, Países Bajos y México.



Entre las veinte primeras, Suiza subió al duodécimo lugar, por delante de Alemania, decimotercera, y Croacia, decimocuarta. Portugal, Suiza y España ganaron sus cuatro partidos en la Liga de las Naciones de la UEFA.



África aumentó su presencia entre las 50 mejores selecciones con los regresos de Malí, que ocupa el puesto 47, y Sudáfrica, que se ubica en el 48. Grecia también avanzó hasta la casilla 41 después de cuatro partidos sin derrotas.

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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) pasó a tener diez representantes entre las 50 mejores, dos más que en la clasificación anterior. La UEFA cuenta con 24 selecciones y la Conmebol con ocho, tras las salidas de Chequia y Perú.



La Confederación Asiática de Fútbol y la Concacaf mantienen cuatro selecciones cada una en el top 50. Ningún equipo de la Confederación de Fútbol de Oceanía aparece en ese grupo.



La fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027 también impulsó a Ruanda, Guinea-Bisáu, Gambia, Botsuana y Mozambique.



En otras confederaciones avanzaron República Dominicana, Guyana, Irlanda del Norte, Estonia y Barbados, selecciones que ganaron al menos dos partidos en la actual edición de las ligas de Naciones de la UEFA y la Concacaf.

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