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En su primer partido fuera de casa, Motilones del Norte se impuso sobre Capitanes
El quinteto cucuteño, en su primer partido fuera de casa, se impuso 81-71 en el coliseo Cayetano Cañizares de Bogotá.
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gcontreras
Motilones del Norte vs. Capitanes de Bogotá.
La opinión
La Opinión
Miércoles, 7 de Octubre de 2026

En su primera presentación como visitante, Motilones del Norte derrotó 81-71 a Capitanes de Bogotá, la noche del martes, en el coliseo Cayetano Cañizares de la capital del país.

El elenco al mando del dominicano Yoel Feliz dominó los dos primeros cuartos (23-19 y 23-13), en el tercero cedió (22-18) mientras que en el final igualaron (17-17).  

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Los rojinegros tuvieron como quinteto inicial a los puertorriqueños Dyondre Domínguez y Fabián Rivera, al dominicano Javier Bautista, el colombiano Sebastián Ramírez y el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández. En el banquillo estuvieron los locales Jesús Amado, Isaac Uribe, Cristian Benítez, Jefry Santiesteban y Juan Lobo.

El cuadro capitalino, por su parte, saltó al maderamen con los nacionales Rodrigo Peña, Jair Blanco Jilmar Mosquera, Diego Altamiranda y Juan Ardila. Así como en la rotación, de mayor participación, Jeremy Olave y Erick Cassiani.

La figura del compromiso fue el dominicano Javier Bautista, quien se despachó con 28 puntos, 16 rebotes y 2 asistencias. El puertorriqueño Dyondre Domínguez también destacó con 18 puntos y 9 rebotes, así como Pepeto con 16 puntos y 18 rebotes.

En el local, dirigido por Luis Carlos Valencia, el experimentado Rodrigo Peña destacó con 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Motilones, en tres partidos, acumula dos victorias y una caída. Hoy volverá actuar ante Capitanes en el Cayetano.

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