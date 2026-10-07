En su primer partido fuera de casa, Motilones del Norte se impuso sobre Capitanes

El cuadro capitalino, por su parte, saltó al maderamen con los nacionales Rodrigo Peña, Jair Blanco Jilmar Mosquera, Diego Altamiranda y Juan Ardila. Así como en la rotación, de mayor participación, Jeremy Olave y Erick Cassiani.
La figura del compromiso fue el dominicano Javier Bautista, quien se despachó con 28 puntos, 16 rebotes y 2 asistencias. El puertorriqueño Dyondre Domínguez también destacó con 18 puntos y 9 rebotes, así como Pepeto con 16 puntos y 18 rebotes.
En el local, dirigido por Luis Carlos Valencia, el experimentado Rodrigo Peña destacó con 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
Motilones, en tres partidos, acumula dos victorias y una caída. Hoy volverá actuar ante Capitanes en el Cayetano.
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