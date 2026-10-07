En su primer partido fuera de casa, Motilones del Norte se impuso sobre Capitanes

En su primera presentación como visitante, Motilones del Norte derrotó 81-71 a Capitanes de Bogotá, la noche del martes, en el coliseo Cayetano Cañizares de la capital del país.

El elenco al mando del dominicano Yoel Feliz dominó los dos primeros cuartos (23-19 y 23-13), en el tercero cedió (22-18) mientras que en el final igualaron (17-17).

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Los rojinegros tuvieron como quinteto inicial a los puertorriqueños Dyondre Domínguez y Fabián Rivera, al dominicano Javier Bautista, el colombiano Sebastián Ramírez y el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández. En el banquillo estuvieron los locales Jesús Amado, Isaac Uribe, Cristian Benítez, Jefry Santiesteban y Juan Lobo.