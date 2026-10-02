La Copa Tres Pistas de patinaje fue todo un éxito en Norte de Santander

La familia del patinaje de carreras vivió durante el fin de semana una verdadera fiesta deportiva.

Alrededor de 280 deportistas, entre damas y varones, pertenecientes a diferentes clubes del área metropolitana y del departamento, además de invitados especiales de Santander y Venezuela, participaron en la primera Copa Tres Pistas de Velocidad, en todas las categorías.

El evento tuvo como escenarios los patinaderos de Villa del Rosario y la pista de ruta Teódulo Gélvez Albarracín, de Cúcuta, que fue recuperada y asfaltada, dejando una gran sensación entre los competidores. Con los arreglos realizados, el escenario quedó más rápido.

La otra pista que recibió a los patinadores fue la de El Recreo, de Salazar de Las Palmas, la más moderna de las tres. Allí también los competidores se destacaron en cada una de las pruebas y se mostraron satisfechos con el escenario.

En lo que concierne al campeonato, todos brillaron, tal vez unos más que otros, pero lo más importante fue la integración de los deportistas.

Entre las más sobresalientes, además de los experimentados corredores de las diferentes categorías, se destacó Jineth Daniela Urbina, en 11 años, quien se impuso en los 6.000 metros por puntos, eliminación, 100 metros y vuelta al circuito.

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También sobresalió Sara Valentina Silva, ambas del club ELM, así como Emily Valeria Salinas, de Correcaminos.

En 12 años se destacaron Ashley Salomé Gómez (ELM), Victoria Jáuregui e Isabella Hernández (North Skate).

Del mismo modo, en la categoría junior damas figuraron Daniela Valentina Velasco (Roller Atalaya), Isabel Sofía López (ELM) y Valeria Corredor (Norte Patín).

Por el lado de las mayores se destacaron Tatiana Isabella León, Heylin Truyol, Ashly Acevedo y Paula Lara.

En hombres, sobresalieron Matías Velásquez (Flash Star), Jaider Albarracín (North Skate) y Jeison Manchego (ELM), por citar algunos.

En las categorías menores, donde está el proceso de desarrollo del patinaje, hubo bastantes niños que brillaron y disfrutaron de la experiencia de competir en las tres pistas.