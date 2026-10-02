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La Copa Tres Pistas de patinaje fue todo un éxito en Norte de Santander
El patinaje rojinegro vivió el fin de semana una fiesta deportiva.
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El patinaje rojinegro vivió el fin de semana una fiesta deportiva.
Omar Romero - Periodista de Deportes
Omar Romero Güiza
Lunes, 5 de Octubre de 2026

La familia del patinaje de carreras vivió durante el fin de semana una verdadera fiesta deportiva.

Alrededor de 280 deportistas, entre damas y varones, pertenecientes a diferentes clubes del área metropolitana y del departamento, además de invitados especiales de Santander y Venezuela, participaron en la primera Copa Tres Pistas de Velocidad, en todas las categorías.

El evento tuvo como escenarios los patinaderos de Villa del Rosario y la pista de ruta Teódulo Gélvez Albarracín, de Cúcuta, que fue recuperada y asfaltada, dejando una gran sensación entre los competidores. Con los arreglos realizados, el escenario quedó más rápido.

La otra pista que recibió a los patinadores fue la de El Recreo, de Salazar de Las Palmas, la más moderna de las tres. Allí también los competidores se destacaron en cada una de las pruebas y se mostraron satisfechos con el escenario.

En lo que concierne al campeonato, todos brillaron, tal vez unos más que otros, pero lo más importante fue la integración de los deportistas.

Entre las más sobresalientes, además de los experimentados corredores de las diferentes categorías, se destacó Jineth Daniela Urbina, en 11 años, quien se impuso en los 6.000 metros por puntos, eliminación, 100 metros y vuelta al circuito.

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También sobresalió Sara Valentina Silva, ambas del club ELM, así como Emily Valeria Salinas, de Correcaminos.

En 12 años se destacaron Ashley Salomé Gómez (ELM), Victoria Jáuregui e Isabella Hernández (North Skate).

Del mismo modo, en la categoría junior damas figuraron Daniela Valentina Velasco (Roller Atalaya), Isabel Sofía López (ELM) y Valeria Corredor (Norte Patín).

Por el lado de las mayores se destacaron Tatiana Isabella León, Heylin Truyol, Ashly Acevedo y Paula Lara.

En hombres, sobresalieron Matías Velásquez (Flash Star), Jaider Albarracín (North Skate) y Jeison Manchego (ELM), por citar algunos.

En las categorías menores, donde está el proceso de desarrollo del patinaje, hubo bastantes niños que brillaron y disfrutaron de la experiencia de competir en las tres pistas.

Cerca de 280 deportistas participaron en la Copa de patinaje

Satisfacción total

En el balance general de la válida departamental, la presidenta de la Liga de Patinaje de Norte de Santander, Luz Elena López, se mostró feliz por la receptividad de los clubes ante esta novedosa experiencia.

“Fue un balance muy positivo hacer un evento en tres pistas diferentes, en municipios que cuentan con buenos escenarios como Villa del Rosario y Salazar de Las Palmas, donde los corredores de élite corrieron por primera vez. En Cúcuta teníamos la reinauguración de la pista de ruta Teódulo Gélvez Albarracín, la cual fue toda una gran expectativa para todos los patinadores”, señaló López.

Sobre cómo vivieron los deportistas esta experiencia, la representante de la Liga indicó que fue algo innovador, pero a la vez interesante y emocionante.

“Además de correr en tres municipios y en pistas diferentes, algo para resaltar es que se promovió el turismo. Pienso que las expectativas se cumplieron, porque el objetivo era hacer deporte y masificarlo”, sostuvo Luz Elena López.

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La dirigente deportiva hizo una mención especial a la entrenadora de la escuela de patinaje de Salazar de Las Palmas, Angie Peña, por su gran labor en pro del patinaje en esta zona del departamento.

“Salazar de Las Palmas tiene una dirigente del patinaje. Una felicitación enorme. Es una persona que se pone la camiseta ‘10’. Respeto y admiración para ella”, precisó.

Sobre la experiencia que dejó este ejercicio para los patinadores experimentados, dijo que “la expectativa de los deportistas en proyección es bastante alta. Muchos se han destacado y han venido entrenando bien para los Juegos Nacionales de 2027”.

Finalmente, agradeció a las autoridades del deporte, Indenorte, IMRD, la Gobernación y cada una de las alcaldías por promover esta disciplina, así como a Corpocero por su participación en la recuperación de la pista de ruta.

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