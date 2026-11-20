Los aficionados al ciclismo y los usuarios de las vías del occidente de Norte de Santander deberán tener en cuenta las restricciones de movilidad que se aplicarán este fin de semana con motivo del Campeonato Departamental de Ciclismo de Ruta 2026, denominado Pueblos de Occidente.

Mediante el Decreto 00696 de 2026, la Gobernación de Norte de Santander autorizó cierres parciales al tránsito vehicular entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, durante las dos jornadas de competencia, previstas para el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre.

La primera jornada, programada para este sábado 21, comprenderá una prueba contrarreloj individual, con salida desde el casco urbano de Santiago hacia el balneario de Cornejo, donde estará ubicado el punto de retorno y llegada. En esta modalidad, cada ciclista afrontará el recorrido de manera individual, en busca de registrar el menor tiempo posible.

Para el domingo 22 de noviembre se disputará la prueba de ruta, que tendrá como escenario un circuito entre San Cayetano y el sector del puente de la Termoeléctrica. Los corredores saldrán del casco urbano de San Cayetano, tomarán la vía hacia El Zulia y, al llegar al desvío de la carretera doble, girarán a la izquierda para descender hasta el puente de la Termoeléctrica y regresar al municipio.

Los participantes deberán completar varias vueltas a este circuito, de acuerdo con la categoría en la que compitan. Una vez finalizada esa parte de la prueba, el recorrido continuará desde San Cayetano hacia Cornejo y Santiago. Posteriormente, los ciclistas tomarán la vía hacia Gramalote, donde estará ubicada la meta en el parque principal del nuevo municipio.

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Las vías con restricción

De acuerdo con la disposición departamental, los cierres parciales se aplicarán en los siguientes corredores viales:

• Santiago-Cornejo-Santiago.

• El Zulia-San Cayetano-Termoelectricidad-Cornejo.

• Cornejo-Santiago y conexión hacia Gramalote, durante el desarrollo de la segunda jornada.

Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos, atender las indicaciones de los organismos de tránsito y adoptar rutas alternas cuando sea necesario, para evitar contratiempos durante el desarrollo de las competencias.

Una apuesta por descentralizar el deporte

El campeonato departamental cuenta con el acompañamiento de la Gobernación de Norte de Santander, las administraciones municipales y las autoridades de seguridad y tránsito. La iniciativa busca llevar las competencias ciclísticas por fuera del área metropolitana de Cúcuta y aprovechar los corredores de los municipios para promover esta disciplina.

Según los organizadores, el certamen es gratuito y hace parte de una estrategia social que contempla el fortalecimiento de escuelas de formación deportiva en cuatro municipios de la región.

La competencia también cuenta con dirección técnica y juzgamiento especializado, además de un puesto de mando unificado y acompañamiento logístico para garantizar el desarrollo de las dos jornadas.

En materia de protección, la organización informó que cada deportista participante contará con una póliza de accidentes con cobertura equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, durante las 48 horas de competencia.

Con esta iniciativa, el ciclismo departamental busca ampliar sus escenarios de participación, impulsar nuevos talentos y convertir las carreteras de los pueblos de occidente en espacios para la promoción del deporte y la integración regional.