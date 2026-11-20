Como preámbulo a la participación de los pedalistas rojinegros en la Vuelta del Futuro, que se disputará del 25 al 29 de noviembre en Santander, este fin de semana se llevarán a cabo los Campeonatos Departamentales de Ruta, en Pueblos de Occidente.

El evento ciclístico, que reunirá a cerca de 100 corredores de todas las categorías, tendrá dos etapas: la primera será una contrarreloj individual, que se disputará el sábado, mientras que el domingo se cumplirá la prueba de ruta, con recorridos para las categorías élite, máster, juvenil y prejuvenil, en damas y varones.

Así lo confirmó el presidente de la Liga de Ciclismo de Norte de Santander, Omar Rodríguez Soto.

Al referirse a esta competencia, que servirá como preparación para los jóvenes que participarán la próxima semana en la Vuelta del Futuro, el directivo explicó que uno de los propósitos del campeonato es incentivar la práctica del ciclismo en diferentes municipios del departamento.

"Buscamos masificar el deporte en esta zona del departamento y crear una escuela de semilleros. Ese es uno de los fines de este campeonato", afirmó Rodríguez Soto.

El dirigente señaló que se trata de una apuesta por descentralizar el ciclismo y llevarlo a otros municipios, para que su práctica no se concentre siempre en los mismos lugares.

Rodríguez Soto también destacó el apoyo recibido de las alcaldías de El Zulia, Santiago y Gramalote, así como de la Gobernación, para la realización de la competencia.

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La programación comenzará este sábado, a las 2:00 de la tarde, con la contrarreloj individual entre Santiago y Cornejo.

Los ciclistas de la categoría infantil, encargados de dar el banderazo inicial del campeonato, recorrerán 7 kilómetros.

Luego será el turno de los prejuveniles (15 y 16 años), en damas y varones, quienes deberán completar un recorrido de 12 kilómetros en la doble a Santiago, con salida desde Cornejo. La misma distancia cubrirán las damas de la categoría élite y sub-23.

Por su parte, los pedalistas de la categoría juvenil (17 y 18 años) recorrerán 24 kilómetros, mientras que los corredores de élite, sub-23 y máster tendrán un trayecto de 12 kilómetros.

El domingo se disputará la prueba reina de ruta, en la que la atención estará centrada en la categoría élite, cuyos participantes deberán recorrer 100 kilómetros en un circuito entre el puente de Termotasajero y Gramalote Nuevo.

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En las categorías menores, los infantiles cumplirán un recorrido de 19 kilómetros entre Puente Gómez y Gramalote.

Las damas prejuveniles y juveniles tendrán que cubrir 60 kilómetros entre el puente de Termotasajero y Gramalote.

Por su parte, las damas de la categoría sub-23 recorrerán 80 kilómetros, al igual que los máster A y B. Los máster C, D y E tendrán un trayecto de 60 kilómetros, con llegada en Gramalote.

Finalmente, los corredores de las categorías élite masculina y juvenil masculina también afrontarán un recorrido de 100 kilómetros.

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