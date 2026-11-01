La temporada ciclística del BMX Racing llegó a su punto final en Colombia. El fin de semana pasado, en Medellín, se disputaron la XIV y XV válidas nacionales de la Copa GW Shimano, en las que compitieron los mejores bicicrosistas del país.

Norte de Santander no fue la excepción y, con sus mejores exponentes, liderados por la colombo-venezolana Jhorliany Camila de la Hoz Mora, cerró con buenos resultados la presente temporada, especialmente en las pruebas de la categoría de 12 años, que fueron dominadas por la deportista.

Camila tuvo un año excepcional al coronarse campeona mundial en Brisbane, Australia, en la categoría de 12 años, mejorando el tercer lugar que había conseguido en Dinamarca en 2025.

De igual manera, en territorio australiano conquistó el subtítulo en la modalidad de crucero. Ahora, en la capital antioqueña, ratificó todos los éxitos alcanzados durante este año.

En la clasificación general de la Copa GW Shimano, De la Hoz se consagró campeona nacional con 1.882 puntos, superando a la bogotana Julieta Gómez Hidalgo, quien terminó como subcampeona con 1.793 unidades.

El tercer lugar fue para la santandereana Gabriela Campo Parada, con 1.636 puntos. Las tres deportistas han venido adelantando un proceso de formación que busca llevarlas a la élite del bicicrós.

El cuarto puesto fue para la también santandereana Salomé Rangel, con un total de 1.260 puntos, mientras que la antioqueña María José Verano ocupó la quinta casilla, con 1.131 unidades.

En las últimas dos competencias del calendario, Camila también demostró su superioridad: el sábado se impuso en la válida XIV y el domingo hizo lo propio en la XV, en una carrera reñida en la que ratificó por qué es una de las mejores exponentes del país en su categoría.

Jorge de la Hoz, padre de la deportista, señaló que la única prueba en la que Camila no pudo participar fue la de crucero de 12 años, debido a que se cruzaba con los horarios de las demás competencias. La intención era participar en todas las modalidades, pero lamentablemente no fue posible cumplir ese objetivo.

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Tras el cierre de la temporada nacional, Camila se prepara para viajar este miércoles a Estados Unidos, donde participará en el campeonato GRANDS USA BMX, certamen en el que ya consiguió la victoria en 2025.

El evento ciclístico se llevará a cabo en Tulsa, Oklahoma, del 25 al 29 de noviembre. Posteriormente, la deportista cerrará su calendario con el Festival Internacional de las Luces, en Medellín, durante la primera semana de diciembre.

Promesas rendidoras

Por su parte, Andrey Felipe Briceño, una de las jóvenes promesas del BMX en la rama masculina, categoría expertos de 11 años, también tuvo una destacada actuación. En la competencia del sábado ocupó el quinto lugar, mientras que el domingo se quedó con el primer puesto.

En esta última prueba, Briceño superó al santandereano Matías Emanuel Rodríguez, quien terminó como subcampeón, y al antioqueño Mateo Espejo, que ocupó la tercera posición.

En la clasificación acumulada de la Copa GW Shimano, el nortesantandereano alcanzó un destacado tercer lugar, con 1.643 puntos, reflejo de los avances que ha conseguido durante la temporada.

El primer puesto fue para Samuel Bravo, del Valle del Cauca, con 1.757 unidades, mientras que el segundo lugar lo ocupó Matías Emanuel Rodríguez, con 1.688 puntos.

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De otro lado, Valery Leal también brilló en la rama femenina. La bicicrosista se quedó con los dos primeros lugares en las válidas disputadas durante el fin de semana y, en la clasificación general de la Copa, se apoderó del primer puesto, siguiendo los pasos de Camila.

Leal, de la categoría de 5 a 7 años, se impuso sobre la santandereana Abby Luciana Sandoval, quien terminó como subcampeona, y la antioqueña Mariana Celada, que ocupó el tercer lugar.

Entre otros resultados destacados, Camilo Andrés Vargas terminó tercero en la válida del sábado; Mariangel Rubio consiguió el tercer puesto en crucero de 13 años y, finalmente, en la categoría de 50 años, Wilson García obtuvo el primer lugar en la válida XIV, disputada el sábado.

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