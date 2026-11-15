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Hay que escuchar al club: Nicolás Chiesa, sobre su continuidad en el Cúcuta Deportivo para la temporada 2027
El técnico argentino dirigió 16 partidos con un saldo de ocho victorias, seis derrotas y dos empates.
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gcontreras
Nicolás Chiesa, DT del Cúcuta Deportivo.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Domingo, 15 de Noviembre de 2026

La gran misión de la temporada 2026 para el Cúcuta Deportivo era la de salvar la categoría y la misma fue cumplida en los últimos tres meses luego de un caminar complicado, con diferentes traspiés que tuvieron al equipo en zona de descenso por un largo tiempo.

Luego de culminar en el puesto 19 en la Liga I-2026, el inicio del segundo semestre fue complicado y la decisión de bajar del timón al venezolano Richard Páez y subir al argentino Nicolás Chiesa terminó siendo acertada para los directivos del rojinegro.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo cerró su 2026 venciendo a Jaguares en el General Santander

Chiesa, que venía de ser asistente de la selección de Ecuador en el Mundial 2026, llegó y cambió el ambiente de un grupo de jugadores que se veía capaz de más, pero que estaba sumido sin capacidad de salir del foso.

De a poco, el fronterizo fue despegando y dando sorpresas tanto fuera (victorias ante Medellín y Chicó) como en casa (triunfos versus Nacional y Santa Fe) que lo llevaron a la salvación y quedando a tan solo dos puntos del grupo de los ocho (terminó décimo con 27 unidades).

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, 2026.

“Estamos muy felices y agradecidos. Es lindo superar tantas dificultades; es muy positivo ver como inicia el Cúcuta el año que viene en la tabla del descenso, el crecimiento al patrimonio del club por los juveniles que están en primera… estoy muy agradecido”, afirmó el entrenador, luego del triunfo 2-0 ante Jaguares, la tarde del sábado.

En 2027, el motilón iniciará en el puesto 16 con un promedio de 1.13, superando a Pereira (0.94) e Internacional de Bogotá (0.96), además de los dos ascendidos que elaborarán su propio promedio.

El timonel alcanzó a dirigir 16 partidos con un saldo de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. Su equipo anotó un total de 19 goles y recibió 18.

“Este equipo no lo armé yo, pero desde el primer día me siguió, me apoyó y confió mucho en mi trabajo. Nuestro lema es jugar a construir una victoria, y esta se construye cada día con mucho trabajo, principios de jugado, profesionalismo con un grupo que emana visión”, subrayó el técnico, quien fue acompañado por Juan Cruz (asistente) y Guido Páez (preparador físico).

Aunque el camino no fue fácil para Chiesa, estuvo a punto de marcharse tras la caída 2-0 ante Águilas Doradas en el General Santander y de su plantel en algún momento se fue Jaime Peralta y el lateral izquierdo Kevin Tamayo, la situación se pudo revertir.

Sobre el factor principal para que se cumplir el objetivo, el estratega dijo que fue el trabajo y la cercanía con los jugadores.

“No es fácil salvarse en el primer año, el mérito es nuestro en las formas y puntos. Le sacamos a Jaguares 12 puntos. Triunfamos contra Chicó en la altura, contra Nacional, DIM allá y contra Santa Fe se terminó de coronar. Tres grandes y un rival directo”, señaló el argentino.

NICOLÁS CHIESA

Continuidad, en vilo

Pese a tener contrato hasta mitad de 2027, el entrenador fue enfático en que la decisión de su continuidad al frente del Cúcuta Deportivo se definirá tras una reunión que tenga con los directivos de la institución en los próximos días.

“Cúcuta necesita tener el más competitivo posible y profesional. Todo va la de mano. De mi lado construí todos los días algo mejor, me he puesto para darlo todo, para elevarlos. Es escucharnos, ver los proyectos, las ideas y a partir de ahí se tomarán decisiones, pero con la mejor predisposición”, dijo el técnico, quien fue el tercero en el año para el rojinegro tras Nelson ‘Rolo’ Flórez y Páez.

Chiesa aseguró que se deben analizar muchas cosas con la junta directiva.

“Tengo ambiciones, una idea de cómo hacer fútbol. Hay muchas cosas por analizar, de 26 jugadores, 18 terminan contrato. Hay que escuchar al club. Estamos abiertos a todo”, puntualizó.

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