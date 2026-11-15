Hay que escuchar al club: Nicolás Chiesa, sobre su continuidad en el Cúcuta Deportivo para la temporada 2027

La gran misión de la temporada 2026 para el Cúcuta Deportivo era la de salvar la categoría y la misma fue cumplida en los últimos tres meses luego de un caminar complicado, con diferentes traspiés que tuvieron al equipo en zona de descenso por un largo tiempo.

Luego de culminar en el puesto 19 en la Liga I-2026, el inicio del segundo semestre fue complicado y la decisión de bajar del timón al venezolano Richard Páez y subir al argentino Nicolás Chiesa terminó siendo acertada para los directivos del rojinegro.

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Chiesa, que venía de ser asistente de la selección de Ecuador en el Mundial 2026, llegó y cambió el ambiente de un grupo de jugadores que se veía capaz de más, pero que estaba sumido sin capacidad de salir del foso.

De a poco, el fronterizo fue despegando y dando sorpresas tanto fuera (victorias ante Medellín y Chicó) como en casa (triunfos versus Nacional y Santa Fe) que lo llevaron a la salvación y quedando a tan solo dos puntos del grupo de los ocho (terminó décimo con 27 unidades).