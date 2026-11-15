Hay que escuchar al club: Nicolás Chiesa, sobre su continuidad en el Cúcuta Deportivo para la temporada 2027

“Estamos muy felices y agradecidos. Es lindo superar tantas dificultades; es muy positivo ver como inicia el Cúcuta el año que viene en la tabla del descenso, el crecimiento al patrimonio del club por los juveniles que están en primera… estoy muy agradecido”, afirmó el entrenador, luego del triunfo 2-0 ante Jaguares, la tarde del sábado.
En 2027, el motilón iniciará en el puesto 16 con un promedio de 1.13, superando a Pereira (0.94) e Internacional de Bogotá (0.96), además de los dos ascendidos que elaborarán su propio promedio.
El timonel alcanzó a dirigir 16 partidos con un saldo de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. Su equipo anotó un total de 19 goles y recibió 18.
“Este equipo no lo armé yo, pero desde el primer día me siguió, me apoyó y confió mucho en mi trabajo. Nuestro lema es jugar a construir una victoria, y esta se construye cada día con mucho trabajo, principios de jugado, profesionalismo con un grupo que emana visión”, subrayó el técnico, quien fue acompañado por Juan Cruz (asistente) y Guido Páez (preparador físico).
Aunque el camino no fue fácil para Chiesa, estuvo a punto de marcharse tras la caída 2-0 ante Águilas Doradas en el General Santander y de su plantel en algún momento se fue Jaime Peralta y el lateral izquierdo Kevin Tamayo, la situación se pudo revertir.
Sobre el factor principal para que se cumplir el objetivo, el estratega dijo que fue el trabajo y la cercanía con los jugadores.
“No es fácil salvarse en el primer año, el mérito es nuestro en las formas y puntos. Le sacamos a Jaguares 12 puntos. Triunfamos contra Chicó en la altura, contra Nacional, DIM allá y contra Santa Fe se terminó de coronar. Tres grandes y un rival directo”, señaló el argentino.