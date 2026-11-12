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La boxeadora Evelin Trejos dio a Colombia la última medalla en Dakar 2026
La delegación colombiana logró un total de ocho medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
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gcontreras
Evelin Trejos, boxeadora colombiana.
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Jueves, 12 de Noviembre de 2026

La boxeadora colombiana Evelin Trejos concluyó su participación en el segundo lugar de los 54 kilogramos del boxeo de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al mediodía de este jueves. Esta representa la segunda medalla para el país en la disciplina, tras el bronce conseguido por Izzon Galea.

Trejos comenzó su participación en los octavos de final con una victoria 5 – 0 ante la rumana Lasmina Moraru, seguido por el triunfo 4 – 1 ante la australiana Belle Spicer en los cuartos de final. Con este último combate, Evelin aseguraba su cupo a las semifinales junto con su presencia en el podio de la disciplina.

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Durante la jornada del miércoles, la deportista risaraldense superó a la japonesa Yura Kanemaru por un resultado de 5 – 0, lo que le entregaba su cupo a la final de la categoría ante la uzbeka Sabrina Chakomanova.

La final comenzó de manera adversa para la colombiana, pues Sabrina marcó el tiempo y con su estrategia fue superior, reflejado en el 1 – 4 del primer round. En el segundo asalto, Evelin no estuvo cómoda en el ring y no encontró el camino para hacer efectivos sus ataques.

De esta forma, el segundo round concluyó con un 0 – 5 a favor de la asiática. El tercer asaltó tuvo una mayor propuesta por parte de Trejos, pero Chakomanova guardó la ventaja y mantuvo la distancia para evitar cualquier situación que perjudicara el resultado, lo que evidenció un nuevo resultado de 0 – 5.

 

La boxeadora finalizó su participación en el segundo escalón de la categoría 54 kilogramos que tuvo como medallistas de bronce a Yura Kanemaru y a la kazaja Maral Tolepbergen. Cabe resaltar en masculino, Izzon Galea obtuvo el bronce en los 50 kilogramos.

Asimismo, Evelin se convirtió en la segunda boxeadora nacional que sube al segundo escalón del podio olímpico de la juventud. En la edición inaugural de Singapur 2010, Juan Carlos Carrillo obtuvo la presea de plata en la categoría de -75 kilogramos tras la final ante el australiano Damien Hooper.

Colombia se despide de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con ocho preseas: una de oro, tres de plata y cuatro de bronce. La delegación nacional asistió al evento multideportivo con una delegación de 22 atletas en 13 deportes.

Este viernes se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura del primer evento del Comité Olímpico Internacional que se desarrolla en territorio africano. Este importante espacio se desarrollará en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Nota Comité Olímpico Colombiano.

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