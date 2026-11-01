Siete patinadores de Norte competirán en el Nacional Interclubes en Bogotá

La velocidad, la habilidad y la adrenalina se pondrán de manifiesto desde este miércoles y hasta el próximo domingo en Bogotá, con la realización de la III Válida Nacional Interclubes de las categorías prejuvenil, juvenil y mayores, puntuable para el ranquin de la Federación Colombiana de Patinaje.

Norte de Santander tendrá representación con siete deportistas de tres clubes de la región. El primero es Estrellas en Línea del Milenio (ELM), que tendrá en acción a Ashly Andrea Acevedo Jaimes, Tania Isabella Leal Carreño, Jeison Manuel Manchego Téllez e Isabella Zapata López.

Por su parte, el club Flash Star, de Ocaña, contará con la participación de Isabella Prado Quintero y Sebastián Forero Chacón, quienes viajaron a la capital colombiana con el propósito de demostrar sus condiciones y buscar resultados destacados.

El tercer club es North Skate, que estará representado por Danna Gabriela Pérez Arévalo, quien regresa a las competencias nacionales después de superar una lesión. La deportista buscará recuperar su nivel competitivo y sumar nuevas experiencias en el escenario nacional.

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Optimismo antes de competir

Frente a lo que esperan de estos deportistas en la altura de Bogotá, donde algunos ya han competido, Isabella Zapata, quien ha cumplido todo su proceso de formación desde niña, se mostró optimista de cara a conseguir una buena presentación.

Sin embargo, reconoció que antes del campeonato presentó una dolencia lumbar debido a un mal esfuerzo, aunque confía en estar en buenas condiciones a la hora de competir.

"Considero que voy bien para el campeonato en Bogotá. He tenido una pequeña lesión y espero que no me afecte mucho; por lo demás, me siento bien. Mi principal expectativa es llegar a las finales y ubicarme entre las 12 o 15 primeras", manifestó la deportista.

La juvenil patinadora señaló que conoce bien la pista capitalina, por lo que se siente tranquila y segura de tener una buena actuación. "La conozco y me gusta correr aquí", subrayó.

De otra parte, el técnico Gerson Zapata, director deportivo del club Estrellas en Línea del Milenio (ELM), manifestó que las expectativas con sus deportistas son dar la pelea en las distintas pruebas y tratar de alcanzar las finales. Destacó a Ashly Acevedo y Jeison Manchego como sus cartas más fuertes.

"Vamos con grandes expectativas con todos en juvenil y mayores, con Ashly Acevedo, Tania Leal, Jeison Manchego e Isabella Zapata", expresó el entrenador.

Zapata señaló que espera que Jeison Manchego demuestre todo el potencial que ha exhibido durante la presente temporada y pueda pelear por un lugar en el podio.

"Esperamos aprovechar la experiencia que tiene Jeison y el trabajo que ha venido desarrollando en Bucaramanga, donde se encuentra radicado", indicó.

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El entrenador recalcó que esta será la primera prueba de Manchego en la categoría de mayores, en la que debuta este año. No obstante, confía en que tendrá un buen desempeño, pues lo considera un corredor bastante competitivo.

Con respecto a las tres damas, Zapata enfatizó que buscarán buenos resultados en sus respectivas pruebas.

"Vamos con Ashly (Acevedo) a tratar de llegar entre las 16 mejores deportistas en las pruebas de velocidad, y lo mismo esperamos de Tania Leal e Isabella, quienes competirán en las pruebas de fondo", explicó.

En este campeonato, Tania sube de categoría y afrontará su primer año en juvenil. Sin embargo, el entrenador confía en que ambas deportistas darán lo mejor de sí en una de las categorías más exigentes del patinaje.

Los siete deportistas nortesantandereanos afrontarán este nuevo reto nacional con la ilusión de alcanzar buenos resultados y seguir dejando en alto el nombre de sus clubes y del patinaje del departamento.

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