Colombia suma seis medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Se han cumplido dos semanas de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevan a cabo en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, con la participación de 2.654 deportistas de 101 países, entre ellos Colombia.

Las justas, que terminarán este viernes, son lideradas por China, con 152 medallas: 86 de oro, 38 de plata y 34 de bronce.

El segundo lugar es para Rusia, con 74 preseas de oro, 59 de plata y 64 de bronce. Después aparece el equipo mixto, que participa bajo la bandera olímpica y suma 184 metales: 61 de oro, 59 de plata y 64 de bronce.

En el tercer lugar se ubica Japón, con 45 medallas de oro, 38 de plata y 32 de bronce, para un total de 115.

Por su parte, la delegación colombiana ocupa la casilla 19, con una presea dorada, dos de plata y tres de bronce, para un total de seis medallas.

Asimismo, el país ha obtenido cinco diplomas olímpicos. Los reconocimientos fueron para Juan Esteban Garcés, quinto en skateboarding; Nicolás Kokidko, cuarto en los 200 metros mariposa de natación; Juan Esteban Sánchez, quien consiguió dos diplomas en ciclismo de ruta, y Wanda Arizala, octava en salto con vallas.

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Los medallistas

En cuanto a las medallas, el oro llegó por cuenta del atletismo, en la prueba de lanzamiento de jabalina, con Ilsa Mayerlin Córdoba, quien alcanzó una marca de 55,69 metros, nuevo récord sudamericano. La deportista mejoró su registro anterior por 1,93 metros y consiguió el primer oro para el país.

"Al principio me sentía presionada porque pensaba que no lo iba a lograr, pero me acordé de que hay una familia que me está esperando en casa y que también esperaba este logro", afirmó.

Asimismo, la medallista señaló que ese recuerdo la motivó a dar lo mejor de sí para quedarse con el oro.

"Me quise esforzar un poco más. Me siento muy emocionada, no tengo palabras para expresar este logro tan maravilloso que Dios me regaló", concluyó la campeona olímpica.

Por otra parte, las medallas de plata llegaron en tenis de mesa, con Emanuel Otálvaro, quien abrió el camino de la medallería para Colombia.

Otálvaro se convirtió en el primer tenimesista colombiano en ganar una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en la modalidad de sencillos, tras perder la final ante el japonés Ryuusei Kawakami.

La segunda presea de plata la consiguió el atleta antioqueño Dilan Andrés Graciano, en lanzamiento de jabalina, con una marca de 71,72 metros. El colombiano fue superado por el húngaro Zsofi Marton, quien se quedó con el oro, mientras que el bronce fue para el ruso Vladímir Culis.

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Por último, los tres bronces cafeteros llegaron en ecuestre, lucha olímpica de playa y atletismo.

En salto individual de ecuestre, el encargado de subir al podio fue el caballista Alejandro Gutiérrez.

La segunda medalla de bronce se consiguió en lucha olímpica de playa, con Valery Rubio, en la categoría de los 45 kilogramos.

El último metal de bronce lo conquistó la vallecaucana Michell Carolina Gómez, en la prueba de los 400 metros con vallas.

Gómez registró un tiempo de 58,90 segundos y mejoró su marca personal, que era de 59,96. El oro fue para la sudafricana Megan Nieman, quien detuvo los cronómetros en 57,75 segundos, mientras que la suiza Mina Hirsbrunner se quedó con la medalla de plata, con un registro de 57,84.

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